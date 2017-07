Anwohner beschweren sich über Lautstärke: Großes Gerangel um die Frankfurter Sommergärten

„Summer in the City“ (Sommer in der Stadt) ist dann, wenn die Frankfurter nach Feierabend ein kühles Blondes oder einen sauer Gespritzten in einem der zahlreichen Freisitze entlang der Straßen und in Fußgängerzonen genießen können. Zechen und Tafeln im Freien sorgt für urbanes Lebensgefühl und mediterranes Flair in der Mainmetropole. Doch der Platz in den Straßenschluchten ist knapp. Auch wenn der zuständige Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) nach eigenem Bekunden ein positives Verhältnis zur Außengastronomie hat – sie muss Regeln einhalten.

Freisitze sind genehmigungsfähig, wenn ein Mindestabstand zur Straßenfläche eingehalten wird, genügend Platz für die Fußgänger auf dem Gehsteig bleibt und um 22 Uhr Feierabend ist. Im Einzelfall können sogar Parkflächen umgewidmet werden.

Immer wieder verstoßen Wirte bei der Errichtung der Freisitze gegen die Vorgartensatzung. Vorgärten dürfen nur in Ausnahmefällen zu Biergärten werden. 2016 wurden 110 Verfahren wegen Verstoßes gegen die Vorgartensatzung eingeleitet. Ein Rückbau nach Vereinbarung erfolgte in 41 Fällen, 26 Mal musste sogar die Beseitigung angeordnet werden. Das war ein neuer Höchststand. In den Vorjahren musste nur rund ein Dutzend Mal die Beseitigung angeordnet werden, im Regelfall erfolgte der Rückbau nach Vereinbarung.

Die Bevölkerung und ihre Vertreter in den Ortsbeiräten sind zwiegespalten. Die Ortsbeiräte wünschen sich, dass der Magistrat bei der Genehmigung von Sommergärten großzügige Maßstäbe anlegt. 2014 forderte der Ortsbeirat im Nordend den Magistrat auf, zwischen Wielandstraße und Neuhofstraße ein durchgehendes Band von Sommergärten zu genehmigen; ohne Unterbrechung durch einzelne Senkrechtparkplätze. Anders formuliert: Weg mit den Parkplätzen, her mit den Sommergärten! Doch dann wendete sich das Blatt.

Schleichender Vormarsch

Wirte in der Berger Straße zwischen dem Alleenring und dem Bethmannpark hatten ihre Außengastronomie auf den Gehsteigen derart ausgeweitet, dass Fußgänger, insbesondere solche mit Kinderwagen oder Rollatoren, kaum passieren konnten. Das Ordnungsamt verhängte Anzeigen wegen der Überschreitung der genehmigten Flächen. Bereits 2013 stellte der Magistrat bei über 80 Prozent aller Sommergärten auf der Berger Straße Grenzüberschreitungen fest. Diese Abweichung von 80 Prozent galt auch für das Harvey’s am Friedberger Platz. Hier lagen viele Beschwerden vor, da es praktisch keine freie Fläche vor dem Lokal mehr gab. Die Bestuhlung nahm nicht nur den kompletten Vorplatz ein, sie ging auch bis zum Beginn der Günthersburgallee. In Zukunft, so die Leiterin des Amtes für Straßenbau und Erschließung, Michael Kraft, sollen die genehmigten Flächen für alle sichtbar markiert werden.

„Der Vormarsch der Gastronomie ist schleichend“, weiß Oesterling und fügt hinzu: „Gegen diesen Trend wird man in den nächsten Jahrzehnten wenig machen können.“ Einer der wenigen, der die Einhaltung der genehmigten Fläche respektiere, sei der sogenannte Eisenbahn-Rainer. Der Obdachlose präsentiert eine Spielzeugsammlung auf einem vom Verkehrsdezernenten genehmigten Areal.

Beschwerden

Auch im Allerheiligenviertel beschwerte sich der Ortsbeirat über die Außengastronomie. Er forderte den Magistrat auf, die auf den Straßen und Plätzen des Allerheiligenviertels betriebene Außengastronomie verstärkt zu überwachen. Grund war auch hier das Zustellen von Gehwegen sowie Lärmbeschwerden von Anwohnern.

Selbstverständliche holt sich auch die Stadt ihren Anteil an dem Boom der Außengastronomie. Die jährliche Gebühr für einen Sommergarten beträgt in Fußgängerzonen und besonders gestalteten Straßen in der Innenstadt 24 Euro pro Quadratmeter und Jahr, in allen übrigen 15 Euro pro Quadratmeter und Jahr.

Aber nicht nur deswegen ist der Verkehrsdezernent den Sommergärten wohlgesinnt: „Wir unterstützen den Trend zur Urbanität“.