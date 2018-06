Studie: Großes Vertrauen in den Bus ohne Fahrer

1500 Personen haben den kostenlosen Fahrdienst auf dem Campus der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) genutzt. Damit scheint die autonome Mobilität etwas mehr in Frankfurt angekommen zu sein. Und doch es ist noch ein weiter Weg.

Es war ein Test, der nur drei Tage lief: Continental Frankfurt stellte eines seiner Testfahrzeuge zur Verfügung: einen in autonom fahrenden Kleinbus namens „Cube“. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft begleitete das Projekt, die UAS stellte den Ort und die meisten Fahrgäste. Immerhin 1500 Studenten, aber auch Angestellte sowie Nachbarn aus dem Nordend steigen in den Bus ohne Fahrer, der auf dem Campus verkehrte und vier Haltestellen miteinander verband. Einer Umfrage der UAS zufolge, an der 125 Fahrgäste teilnahmen, würden 85 Prozent der Nutzer noch einmal in einen solchen Bus ohne Fahrer steigen. Das hat eine Auswertung der Fachgruppe Neue Mobilität unter Leitung von Prof. Petra K. Schäfer ergeben.

Doch bis diese Gelegenheit sich bietet, wird sicher noch viel Zeit vergehen. Die Versuche zum autonomen Fahren in den Großräumen verlaufen schleppend. Das Interesse des Nahverkehrsanbieters VGF ist zurückhaltend: „Wir ziehen im Juni eine interne Bilanz. Die Einführung eines solchen Systems kann sicher nicht kurzfristig erfolgen. Da müssen noch andere zustimmen, beispielsweise die Aufsichtsbehörden“, sagt ein Sprecher.

Relativ viel Erfahrung mit autonomem Fahren hat man auf dem Flughafen. Fast jeder kennt die Schwebebahn zwischen den beiden Terminals. Sie ist ohne Fahrer unterwegs. Doch autonomes Fahren bei Autos ist komplizierter. Hier gibt es Gegenverkehr, es gibt Kreuzungen, es gibt vielleicht Fußgänger, es gibt vieles, worauf ein Fahrzeug ohne Fahrer angemessen reagieren muss.

Großes Potenzial

Auf dem Flughafen hat man ebenfalls Erfahrung gemacht. Vier Wochen lang waren im vergangenen Jahr zwei hochautomatisierte Shuttlebusse im Einsatz, unfallfrei und in Zusammenarbeit mit einer Versicherungsgesellschaft, die eigene Forschung betreibt. Über 600 Beschäftigte und zahlreiche externe Gäste nutzten die Chance auf eine Fahrt. Der Testlauf habe, so eine Flughafen-Sprecherin, gezeigt, dass der Einsatz von autonomen Fahrzeugen großes Potenzial zur besseren Planbarkeit berge. Die Nachteile: Die Fahrt mit den getesteten Shuttles, die über eine Spezialsoftware und GPS gesteuert wurden, funktionierte bis 20 km/h schon sehr gut, wertet Fraport. An Hindernissen kannten die Busse jedoch nur ein Mittel: Bremsen bis zum Stillstand, und dann stehen bleiben. Umfahren funktionierte nicht.

Es ist also durchaus noch die Frage, wie praktikabel die autonomen Fahrzeuge eingesetzt werden können – so ganz ohne Fahrer geht es noch nicht.

Der Flughafen will zunächst mit weiteren Testläufen Erfahrungen sammeln. Dabei geht es jedoch vor allem um Beschilderung, Leitplanken und anderes, die von autonomen Fahrzeugen besser erkannt werden können. Ein weiterer Test mit Personen steht am Flughafen nicht auf dem Programm.

Continental hat mit seinem Kurz-Projekt auf dem Campus der UAS ebenfalls viele Sensordaten gesammelt. Es lief alles reibungslos, keine Zwischenfälle – wie erwartet.

Auch in Japan

Die Daten werden nun analysiert und in die Programmierung dieser Fahrzeuge künftig einfließen. In Frankfurt hat Continental noch zwei Cubes auf dem eigenen Werksgelände im Einsatz, weltweit aber noch weitere, wie beispielsweise in den USA und Japan. Wie schwierig es hingegen in Deutschland mit autonomen Fahrzeugen ist, zeigt auch das Projekt „Heat“ in Hamburg. Ab 2019 soll ein Fahrzeug in der Hafen-City fahren, aber zunächst ganz ohne Fahrgäste und mit einem professionellen Fahrzeugbegleiter. In der nächsten Phase sollen dann auch Passagiere befördert werden können, bis zum ITS-Weltkongress im Jahr 2021 soll dann ein komplett autonomer Betrieb erfolgen.