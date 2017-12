Frischezentrum GmbH: Großhändlern geht das Geld aus

Die Nacht ist ihr Tag: 1000 Mitarbeiter der Markthändler schleppen Kisten mit Obst und Gemüse, exotischen Delikatessen, Meeresfrüchten und vielem mehr. 100 Händler, meist kleine Familienunternehmen, haben ihre Stände im Frischezentrum, dem Großmarkt für den Nahrungsmittel-Fachhandel im Rhein-Main-Gebiet. Sie sind an sieben Tagen die Woche 24 Stunden da, das Hauptgeschäft ist in der zweiten Nachthälfte.

Alles Geld an die Stadt

Der Großmarkt, bis zum Neubau der Europäischen Zentralbank im Martin-Elsaesser-Gebäude an der Hanauer Landstraße, ist seit 2004 in Kalbach, am Martinszehnten. Die Händler mussten in den Norden Frankfurts ziehen, sie mussten die Baukosten tragen, sie zahlen bis heute eine erhebliche Grundstückspacht an die Stadt. Sie zahlen mehr als damals im Ostend. Die Händlervereinigung, die Frischezentrum GmbH, drohte gestern mit der Insolvenz. Denn alle liquiden Mittel – zurzeit rund 4,4 Millionen Euro jährlich – flössen an die Stadt ab.

„Wir wenden uns an die Öffentlichkeit“, sagte Silke Pfeffer, Geschäftsführerin der Frischezentrum GmbH. Oberbürgermeister-Kandidatin Bernadette Weyland (CDU) stellte sich an die Seite der Händler.

2003 haben die Markthändler dem Auszug aus der Großmarkthalle und der Errichtung des Frischezentrums in Kalbach zugestimmt. Die Verträge sahen vor, dass die Händler das Grundstück in Kalbach nach zehn Jahren – also bereits 2013 – günstig übernehmen könnten. Mit dieser Option akzeptierten die Händler die bis 2013 angefallenen hohen Kosten.

„Die Pacht für das Grundstück beträgt sechs Prozent des Grundstückswerts jährlich“, so Pfeffer. Bei einem Wert von 24 Millionen Euro sind das etwa 1,4 Millionen Euro Pacht. Normal seien drei Prozent, habe der städtische Gutachterausschuss festgestellt. Einen Kredit von 30 Millionen Euro für die Baukosten haben die Händler inzwischen fast abbezahlt. Doch sie ärgern sich über die hohen Zinsen von fünf Prozent, die sie an die Stadt als Kreditgeber zahlen müssen. Rücklagen könnten nicht gebildet werden, ins Gebäude könne nicht investiert werden, sagt Silke Pfeffer. Deshalb drohe das Aus.

37 Millionen Euro kostete das Frischezentrum. Die Stadt, die an der Betreibergesellschaft Frischezentrum GmbH 24,9 Prozent hält, zahlte 1,7 Millionen, die rund 100 Händler, die die Gesellschaft mit 75,1 Prozent dominieren, zahlten fünf Millionen Euro Eigenkapital hinzu. Die Lücke – besagte 30 Millionen Euro – wurde eben durch den städtischen Kredit gedeckt. Diesen Kredit abzulösen wäre ein Weg aus der Krise. Noch besser fänden die Händler, wenn sie nun endlich das Grundstück kaufen könnten. 24 Millionen Euro ist es wert, und die Frischezentrum GmbH würde einen Kredit aufnehmen. Die Händler dürften mit Zins und Tilgung immer noch günstiger wegkommen als mit der Pacht.

Streit über Forderungen

Seit 2013 laufen die Verhandlungen. 2016 platzte den Händlern der Kragen. Sie legten acht Millionen Euro zusammen. Die Stadt vereinbarte daraufhin im Juni mit den Händlern eine Absichtserklärung. Darin fordern die Händler, über das Frischezentrum frei verfügen zu können, es zum Beispiel bei Bedarf für andere Zwecke verkaufen zu können. Seitdem liegt der Deal auf Eis. „Einzelne Fraktionen – allen voran die SPD – verweigern die Zustimmung zum Grundstücksankauf“, so Pfeffer gestern.

Ursula Busch, Fraktionsvorsitzende der SPD im Römer, kontert die Vorwürfe: „Niemand hat etwas dagegen, wenn die Händler das Grundstück kaufen. Was nicht geht, ist, dass die Händler die Möglichkeit erhalten wollen, es auch anders zu nutzen, vielleicht zu vermarkten.“ Dadurch entstehe Diskussionsbedarf.

Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) bestätigte die Darstellung der SPD. „Die Händler können das Grundstück jederzeit kaufen. Das steht ihnen vertraglich zu“, sagte er. Mit der eigenständigen Vermarktung aber müssten sich die Stadtverordneten neu befassen. „Diese Gespräche habe gerade begonnen. Da ist noch kein Beschluss gefallen“, betonte Frank. Deswegen wunderte er sich auch über das Vorpreschen der Händler.