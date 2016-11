Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen: Großmarkthalle ganz in Orange

Fotograf Holger Menzel zeigt faszinierende Landschaftsaufnahmen Ausstellung: Die raue Natur des Nordens

Sachsenhausen. Gleich zwei Reisen führten Holger Menzel in diesem Jahr an Orte, die er zum ersten Mal erlebte. In die schneebedeckten Landschaften Norwegens und in die durch Vulkangestein geprägte Natur Islands. Die entstandenen Fotografien werden nun in einer Ausstellung gezeigt. mehr