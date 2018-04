Bilder: Großrazzia im Bahnhofsviertel: Schlag gegen Heroin, Crack und Kokain

Nach wochenlangen verdeckten Ermittlungen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag im Bahnhofsviertel zu einem großen Schlag gegen die Dealerszene ausgeholt. Bei der Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler waren mehr als 300 Polizisten sowie Drogenspürhunde im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Da die Einsatzleitung annehmen musste, dass die Verdächtigten bewaffnet sind, waren an den Durchsuchungen auch Spezialeinsatzkräfte in schwerer Montur beteiligt. Sie stürmten Häuser in der Nidda- und in der Moselstraße.

Kontrollen in Rückzugsräumen

Die seit Jahresbeginn laufenden Ermittlungen richteten sich gegen eine organisierte Gruppe, die mit Heroin, Kokain und Crack gehandelt haben soll. Nach Angeben der Polizei wurden zunächst drei Objekte durchsucht. Zudem gab es Kontrollen in „Rückzugsräumen“ der Dealer wie Spielhallen und Bars, in denen mutmaßlich mit Drogen gehandelt wird. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen heute nähere Einzelheiten zum Einsatz bekanntgeben. Gestern war bereits von Festnahmen die Rede.

Mehrere Straßen gesperrt

Mehrere Straßen des Bahnhofsviertels waren während der Durchsuchungen teilweise gesperrt, auch Anwohner mussten warten. Der Einsatz begann gegen 16 Uhr, um 20 Uhr wurden die Straßensperrungen wieder aufgehoben. Die Durchsuchungen waren um diese Zeit allerdings noch nicht beendet.

Wie „Bild“ in der Online-Ausgabe berichtet, wurde am Mittwoch ein Drogenkurier bei der Fahrt nach Frankfurt geschnappt. Das sei der Auslöser der Razzia am Donnerstag gewesen. dpa / mu