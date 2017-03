Am 22. Juni: Grüne-Soße-Essen in XXL: Frankfurt rüstet sich für den Weltrekord

Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpernelle, Sauerampfer und Schnittlauch – das sind die Hauptdarsteller beim ersten „Grüne Soße Tag“, mit dem die Stadt am 22. Juni sogar einen Weltrekord aufstellen will.

Handkäs’ mit Musik, Rippchen mit Kraut und Grie’ Soß – das sind die Leib- und Magenspeisen des Frankfurters. Dazu noch ein süffiger Ebbelwei. Wer dann nicht glücklich ist, dem ist nicht zu helfen. Nun wollen Maja Wolff und Thorsten Müller so viel Grüne Soße servieren, wie sie die Stadt noch nie gesehen hat.

Info: Die Schirmherren Donnerstag, 22. Juni: Dieser Sommertag wird voll und ganz im Zeichen der sieben Kräuter stehen, die die Grüne Soße ausmachen. Klar, dass so ein Großereignis nicht ohne die entsprechenden prominenten clearing

Klar, dass die Idee von diesem Duo kommt. Das Paar hat sich dem Frankfurter Nationalgericht praktisch verschrieben, veranstaltet seit zehn Jahren das „Grüne Soße Festival“, auf dem alljährlich derjenige gekrönt wird, der die Kräuter-Schmand-Spezialität am leckersten zu kochen versteht. Der „Tag der Grünen Soße“ soll nun die ganze Mainmetropole mit einbeziehen: „An allen Orten in der Stadt feiern und essen Einheimische, Besucher, Pendler, Geschäftsreisende und Touristen gemeinsam die Grüne Soße mit dem Ziel, einen Weltrekord aufzustellen“, erklärt Erfinderin Maya Wolff.

Jeder wird gezählt

Jedes Restaurant, jede Kantine, jeder Imbiss, alle, die kochen können, sollen am 22. Juni Grüne Soße auf ihre Karte setzen. Die Veranstalter rechnen mit 250 000 Grüne-Soße-Essern an diesem Tag. „Das ist eine erste Schätzung. Bis Gründonnerstag wissen wir’s genauer.“ So soll der Weltrekord gelingen: Mit jeder Portion Soße wird ein individualisierter Code ausgegeben, den die Esser am 22. Juni auf einer Internetseite eingeben, so dass sie als Teilnehmer gezählt werden können. Am Ende sollte dort eine Zahl stehen, aus der sich ableiten lässt, dass es noch niemals zuvor so viele Menschen gab, die an einem Tag, an einem Ort alle das gleiche Gericht gegessen haben.

Die Codes werden die Organisatoren an alle teilnehmenden Unternehmen, Restaurants und Caterer für je einen Euro verkaufen. Wer sich beteiligt, kann sie im Internet unter www.gruene-sosse- tag.de bestellen und dann samt Soße an Mitarbeiter und Gäste weitergeben.

Gebäude in grünem Licht

Doch nicht nur gegessen werden soll an diesem „neuen Feiertag für Frankfurt“. „Bei Anbruch der Dämmerung erstrahlen zahlreiche Gebäude der Stadt in grünem Licht“, kündigte Maya Wolff an. Und noch mehr: Geplant sind zudem Konzerte, Koch-Shows und Partys.

Der Grüne-Soße-Weltrekord, der hat uns hier noch gefehlt“, sagte Wirtschaftsdezernent Markus Frank gestern bei der Präsentation des Vorhabens im Palmengarten. „Der kann nirgendwo anders aufgestellt werden, als hier bei uns“, freute sich Frank. „Wir haben einen Donnerstag als Veranstaltungstag gewählt, weil das ein guter Tag zum Ausgehen ist“, so Maja Wolff, die die Veranstaltungskosten auf 200 000 Euro schätzt.

Es brauche einen „Tag für die Grüne Soße“, weil „sie wie kaum ein anderes Gericht für Frankfurt steht“. Damit sich Frankfurt als vielseitige und attraktive Stadt bewähren könne, gelte es, Kultur- und Freizeitangebote zu erweitern und kreative Integrationsideen zu entwickeln für einen lokalen Lifestyle.

Markus Frank ist sich sicher: „Diese Aktion wird das Zusammenleben in Frankfurt noch mehr stärken.“ Und auch Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) ist selig: „Die Grüne Soße lässt das Herz einer jeden Umweltdezernentin hochschlagen. Allein schon wegen der guten CO2-Bilanz der Kräuter“, so Heilig, die ein „großer Grüne-Soße-Fan“ ist. „Das Dezernat wird sich beteiligen, wir machen Grüne Soße“, kündigte die Stadträtin an und bestellte gleich 500 Teilnahme-Codes.