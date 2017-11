Prozessurteil: Haft für Prügelattacke – Opfer lag im Koma

In einem der Festzelte beim „Wäldchestag“ zu Pfingsten vor zwei Jahren im Stadtwald war man sich offenbar über den Weg gelaufen – der 32-jährige Angeklagte und sein späteres Opfer, ein 36 Jahre alter Mann. Letzterer wollte sich im Kreise von Freunden und Bekannten eigentlich einen schönen, feucht-fröhlichen Tag im Stadtwald machen. Doch in einem der Festzelte kam es offenbar zu einem so heftigen Wortwechsel zwischen ihm und dem Angeklagten, dass dieser offenbar überaus zornig war.

Dass sich die beiden Männer wenige Stunden später an der Straßenbahnhaltestelle am Oberforsthaus aufeinandertrafen, erwies sich für den 36-Jährigen als Verhängnis. An den Folgen des Faustschlages des Angeklagten hat er noch heute zu knabbern – zweieinhalb Jahre nach dem „Wäldchestag“. Denn er wurde niedergestreckt und prallte mit dem Schädel auf den Bürgersteig. Auch einer seiner Begleiter erhielt noch einen Schlag ins Gesicht, der glücklicherweise für diesen keine weiteren Folgen hatte. Der 36-Jährige aber war bereits am Boden in Ohnmacht gefallen und musste per Rettungswagen in die Klinik gebracht werden.

Schwere Hirnblutungen

Dort diagnostizierten die Ärzte derart erhebliche Blutergüsse im Gehirn des Opfers, dass sie die Schädeldecke öffnen mussten. Überdies mussten sie eine künstliche Decke einziehen, was zahlreiche Narben hinterließ. Das Opfer lag elf Tage lang im künstlichen Koma und musste nach seinem Erwachen erst wieder mühsam das Sprechen erlernen. Auch in beruflicher Hinsicht änderte sich für ihn buchstäblich alles mit diesem einen Schlag.

Im Prozess versuchte sich der Angeklagte mit einer Notwehrversion herauszureden. Er sei in dem Festzelt mit rassistisch motivierten Sprüchen herausgefordert worden und habe sich gegen Angriffe zur Wehr gesetzt. Die Richter aber schenkten ihm in Anbetracht schlüssiger, anderslautender Zeugenaussagen keinen Glauben. Die Festbesucher hatten von Annäherungsversuchen des Täters berichtet und davon, dass keinerlei körperliche Bedrohung vom späteren Opfer und seinen Begleitern ausgegangen sei. Man habe zwar dem Alkohol zugesprochen, sei aber in einer lockeren und ausgelassenen Stimmung gewesen.

Auch Körperverletzung

Die Folgen für das Opfer – akute Lebensgefahr – wurden vom Gericht ebenso strafverschärfend gewertet wie die völlige Nichtigkeit der Attacke. Weil der Angeklagte auch den Begleiter geschlagen hatte, wurde er zusätzlich wegen einfacher Körperverletzung verurteilt.