Exorzismus-Prozess in Frankfurt: Haftstrafe für Teufelsaustreibung

Milde Strafen im Prozess um die spektakuläre Teufelsaustreibung in Zimmer 433 des „Interconti“-Hotels im Bahnhofsviertel. Nur die 44 Jahre alte Hauptangeklagte muss in Haft bleiben, sie wurde gestern vom Landgericht zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Die vier weiteren Angeklagten kamen mit Bewährungsstrafen zwischen 18 Monaten und zwei Jahren davon. Alle Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.

In seinem letzten Urteil rückte Vorsitzender Richter Ulrich Erlbruch noch einmal das Bild der Angeklagten in der Öffentlichkeit zurecht. Dass es sich bei den fünf Koreanern um „grausame Folterer“ gehandelt habe, die nur das eine Ziel verfolgten, ihre Angehörige qualvoll zu töten, sei in der 18 Verhandlungstage umfassenden Hauptverhandlung vollständig widerlegt worden. Das „emotional außergewöhnliche dynamische Geschehen“ in dem Hotelzimmer sei vielmehr „aus ihrer spirituellen Überzeugung heraus“ geschehen und habe „tragische Züge“ an sich, sagte Erlbruch.

Verantwortlich für den Tod der 41 Jahre alten Frau aber sei vor allem die drei Jahre ältere Hauptangeklagte gewesen. „Sie war in der Gruppe die Erwachsene und bestimmte das Geschehen. Darüber hinaus hatte sie nach zwei gelungenen Teufelsaustreibungen Erfahrung“, hieß es im Urteil. Und: Das Handtuch und der Kleiderbügel sei von ihr in den Mund des schreienden und um sich schlagenden Opfers gesteckt worden, auch um zu verhindern, dass die Schreie nach draußen drangen. Allerdings müsse man auch der 44-jährigen deren „religiöse und spirituelle Verblendung“ strafmildernd anrechnen, sagte Erlbruch. Unter anderem deshalb blieb die Strafkammer um zwei Jahre hinter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft zurück. Einen minderschweren Fall aber wollte – ebenso wie die Anklagevertreter – auch das Gericht nicht erkennen.

Knapp erwachsen

Ihr Sohn allerdings, zum Tatzeitpunkt mit 21 Jahren im juristischen Sinne knapp erwachsen, kam in den Genuss eines minderschweren Falles, der die milde Strafe von zwei Jahren zur Bewährung erst möglich gemacht hatte. Sein Handlungsspielraum in dem Hotelzimmer sei in Anbetracht der Anwesenheit der Mutter stark eingeschränkt gewesen. Die galt auch für seine Schwester, damals 19 Jahre, die eine Jugendstrafe von 21 Monaten erhielt. Die beiden mit jeweils 16 Jahren jüngsten Angeklagten, darunter der Sohn der Getöteten, erhielten jeweils 18 Monate Bewährungsstrafe, 14 davon wären durch die Untersuchungshaft ohnehin bereits verbüßt. Die Haftbefehle gegen die vier Mitangeklagten wurden aufgehoben – in naher Zukunft werden sie voraussichtlich in ihre koreanische Heimat zurückkehren.

Exorzismus Unter Exorzismus wird in Religionen die rituelle Vertreibung böser Mächte oder Geister aus Menschen, Tieren oder Gegenständen verstanden. clearing

Dass sich ihr kurzer Aufenthalt in Deutschland – hier wollten sie offenbar ein koreanisches Restaurant eröffnen – zu einem einzigen Desaster entwickelte, wurde auch noch einmal im Urteil deutlich. Schon kurze Zeit nach dem Einzug in ein Haus in Sulzbach wurden die Koreaner von einem angeblich im Keller wütenden Teufel bedrängt. Teelichter und ausgestreute Samenkörner bewirkten gegen den Dämon ebenso wenig wie Kleidungsstücke, die in einem Wok verbrannt wurden.

Hätten was tun müssen

Sein Bedauern drückte der Richter darüber aus, dass er nicht mehr aus dem Mund der Angeklagten zu hören bekam. Darüber hinaus hätten sie sich nicht der Exploration des psychiatrischen Gutachters gestellt. „Gerade in Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende will man als Gericht doch gerne die Persönlichkeit der Angeklagten genauer erforschen“, sagte Erlbruch. Die Verteidiger der beiden 16-jährigen, die eine Bestrafung ihrer Mandanten abgelehnt hatten, konnten sich damit nicht vor Gericht durchsetzen. Auch wenn die Jugendlichen in der Gruppe eigentlich nichts zu sagen hatten, sei ihr Handlungsspielraum nicht gänzlich ausgeschlossen gewesen. „Sie hätten beispielsweise die Hotelleitung oder den Rettungsdienst alarmieren können“. Deshalb seien auch bei ihnen Jugendstrafen angemessen und erforderlich.