Projekt Junge Zeitung: Handyverbot an Hessens Schulen: Altmodisch oder zeitgemäß?

Als einziges Bundesland in Deutschland hat Bayern ein Handyverbot an Schulen im Schulgesetz verankert. Auch wenn viele Hessen von einer solchen Regel auch in ihrem Bundesland ausgehen – dies stimmt so nicht.

Zwei Jungen schlendern über den Schulhof, in der Ecke sitzen ein paar Mädchen vor ihren Schulranzen und starren gemeinsam auf einen kleinen Gegenstand: ein Smartphone, das vermutlich gerade ein Katzenvideo abspielt. Fast jeder Schüler ist auf dem Pausenhof mit einem Handy unterwegs. Dabei verbietet laut einer Umfrage des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) von 2016 jede zweite Schule in Deutschland die Handynutzung der Schüler.

Fachberater: „Viele Eltern haben keine Ahnung“ Günter Steppich (57) ist Fachberater für Jugendmedienschutz und Lehrer an einer weiterführenden Wiesbadener Schule. Er klärt Schüler über Medienbildung auf. clearing

„Ob die mobilen Geräte dabei nur im Unterricht oder in bestimmten Gebäuden verboten werden, legt jede Schule in Hessen durch die Schulordnung selbst fest“, erklärt Rolf Schuhmann, der Landeskoordinator für Jugendmedienschutz des hessischen Kultusministeriums. Doch ist ein Handyverbot heute überhaupt noch zeitgemäß?

„Ja, das finde ich schon“, sagt die Landesvorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Hessen, Edith Krippner-Grimme. „Handys sind ein großer Ablenkungsfaktor im Unterricht und führen auch oft zu Mobbing. Wie leicht lässt sich ein Bild über ein Smartphone verschicken im Vergleich zu einer normalen Kamera!“ Oft fehle an Schulen der kritische Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken. „Außerdem wissen Schüler kaum über ihre Rechte und Pflichten im Bezug auf Medien Bescheid“, so Krippner-Grimme.

Mehr Medienerziehung

Ganz anders sieht das Rolf Schuhmann: Es gebe mittlerweile genügend Möglichkeiten, die Schüler etwa von speziellen Jugendmedienschutzberatern über mögliche Gefahren aufzuklären. „Man sollte einfach das Interesse der Schüler an ihren Geräten nutzen und dabei Medienbildung und -erziehung betreiben“, so Schuhmann. Er findet ein generelles Handyverbot an Schulen deshalb auch nicht zeitgemäß. „Wir sehen Handys als Möglichkeit der Medienbildung. Die Schüler haben sowieso Handys dabei, da finde ich es besser, sie als Medium für den Unterricht einzusetzen. Natürlich nur, solange sie damit niemanden stören.“

Umfrage: Im Notfall sind Mobiltelefone praktisch Luca Neuperti (18): „Man kann auch ohne Handy auf die Uhr gucken oder Notizen machen, aber sobald man es digital macht, ist es verboten. Das macht keinen Sinn. clearing

Laut einer weiteren Umfrage der Bitkom wünschen sich 70 Prozent der Schüler mehr digitale Medien an ihrer Schule, außerdem fehle oftmals Wissen der Lehrer über neue Medien. Das Frankfurter Goethe-Gymnasium hat dagegen viel Geld in die Medienaustattung investiert. „Seit dem Umbau der Schule vor sechs Jahren haben wir in jedem Raum einen Computer mit Internetzugang, digitale Tafeln, Beamer und weitere Mittel, die den Unterricht gut ergänzen“, erklärt Schulleiter Claus Wirth. Das Kollegium wurde seitdem mit Fortbildungsveranstaltungen an die neuen Medien herangeführt, außerdem entwickelte die Schule ein eigenes Medienkonzept für die Schüler.

Handyfreie Zonen

„Die neuen Medien haben unsere Schule sehr viel weiter gebracht“, so der Schulleiter. Er findet ein generelles Handyverbot deshalb auch nicht durchsetzbar: „Man kann nur Dinge verbieten, die man auch einhalten kann.“ Am Goethe-Gymnasium gibt es deshalb eine eigene Handyordnung. Sie erlaubt Smartphones im Unterricht nur für Recherche-Zwecke. Außerhalb des Unterrichts dürfen die Schüler ihre Handys ab der Mittagspause benutzen, sofern sie nicht in einer „Handyfreien Zone“ wie etwa in der Cafeteria oder in der Bibliothek sind.

Sind denn die Handys der Schüler in den Lehranstalten ein Problem? „Definitv. Die Nutzung der Geräte steigt exponentiell“, so Krippner-Grimme. Die Welt sei globaler und Smartphones mittlerweile zu Gebrauchsgegenständen geworden. „Früher wurden die Schüler vielleicht durch etwas abgelenkt, das sich vor dem Fenster abgespielt hat oder sie haben sich Zettelchen geschrieben. Heute können sie die kleinen Handys viel leichter verstecken.“ Leider wüssten nicht alle Eltern, was ihre Kinder mit ihrem Handy treiben. „Die fallen dann aus allen Wolken, wenn sie mitbekommen, was ihre Kinder damit machen. Grundsätzlich sind Handys als Hilfsmittel zwar nützlich, sie bergen aber auch einige Risiken“, so Krippner-Grimme.