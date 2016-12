Frankfurter Exorzismusprozess: Hauptangeklagte im Exorzismusprozess sagt aus

Zweite Einlassung im Prozess um die tödliche Teufelsaustreibung im Hotel Intercontinental. Die 44 Jahre alte mutmaßliche Haupttäterin schloss gestern vor dem Landgericht aus, absichtlich den Tod des Opfers herbeigeführt zu haben: „Wir alle hatten riesige Panik, aber keiner wusste, wie eine Teufelsaustreibung tatsächlich funktioniert.“

Über ihren Verteidiger ließ die Koreanerin erklären, dass sie ein nach strengen spirituellen Regeln ausgerichtetes Leben geführt habe, in dem man auch von der Existenz des Teufels und anderer böser Geister und Dämonen überzeugt gewesen sei. So wurde der Aufenthalt in dem angemieteten Haus in Sulzbach zu einer Farce. Überall wähnten die Frauen – neben der Angeklagten vor allem das spätere Opfer und eine weitere Koreanerin, die später aber nicht mehr dabei war – den Satan. Klopfte und blubberte im Keller etwa die Heizung, trieb der Teufel eben dort gerade sein Unwesen. Man stellte am Absatz der Kellertreppe eine Reihe brennender Windlichter auf, um ihn einzuschüchtern.

Umzug ins Interconti-Hotel

Auch die Kleidung schien vom Teufel infiziert. So wurde diese in einen mit Fett eingeschmierten Wok gelegt, um gemeinsam mit dem Satan in Flammen aufzugehen. Als schließlich auch noch schwarze Schatten um die Garage schlichen, wurde es ihnen zu viel. Man zog ins Hotel um und checkte am 4. Dezember, dem Tag vor dem Exorzismus, im Interconti-Hotel ein.

Der durch diesen Standortwechsel erhoffte Effekt aber blieb aus. Bald führte die später Getötete wieder wirre Selbstgespräche und fing an, um sich zu schlagen. „Sie schrie, krächzte und biss um sich“, hieß es in der Einlassung der Angeklagten. Immer wieder habe die Frau gerufen, „ich bin der Teufel, ich bringe Euch alle um“.

Man hätte Arzt gerufen

Wie aber sollte man dem Herr werden, wenn in Wirklichkeit keiner der Beteiligten vom Exorzismus etwas verstand? Um sich selbst und die anderen vor Bissen und anderen Verletzungen zu schützen, habe sie den Kopf der Frau festgehalten, während ihre Kinder auf Armen und Händen der Frau saßen. In den Mund sei ein Tuch geschoben worden, später auch ein mit Schaumgummi gefütterter Kleiderbügel. Von diesem soll die Frau dann ein Stück abgebissen und verschluckt haben. Gleichwohl aber habe keiner von ihren Angehörigen vom prekären Zustand des Opfers etwas mitbekommen, auch nachdem sie keinen Laut mehr von sich gegeben habe. „Wenn wir etwas gemerkt hätten, wäre ein Arzt und kein Seelsorger geholt worden“, ließ die 44-Jährige mitteilen.

Gemeinsam mit vier weiteren Angeklagten muss sich die Frau seit Oktober wegen gemeinschaftlichen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Weiter geht es am 9. Januar.

(ge)