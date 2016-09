Ekelerregende Zustände: Hauptbahnhof: Stadt verliert die Kontrolle

Der Name des Arbeitskreises steht noch nicht fest: Vom „AK Osteuropa“ sprechen die einen, vom „AK Südosteuropa“ die anderen. Der Name ist Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) aber nicht wichtig. Ihm geht es vor allem darum, dass sich Vertreter verschiedener Dezernate und Behörden zusammentun, um die aktuellen Probleme mit lagernden Südosteuropäern in Frankfurt zu lösen. Der Stadtrat räumt ein, dass es zuletzt „heftige Beschwerden“ über eine Gruppe lagernder Rumänen vor der Weißfrauenkirche im Bahnhofsviertel gegeben habe. Aber auch das Rumänenlager auf einer Industriebrache im Gutleutviertel erhitze weiter die Gemüter der Nachbarn und Bürger.

Kommentar Ein Kampf gegen Windmühlen "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ' ich einen Arbeitskreis." Dem Frankfurter CDU-Ordnungsdezernenten Markus Frank mag dieser alte Spruch in den Sinn gekommen sein, als sich die Beschwerden über lagernde und bettelnde Südosteuropäer zuletzt wieder häuften.

Stadtrat Frank sagt, dass die Notwendigkeit einer dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit schon nach Beginn der Armutszuwanderung aus Südosteuropa vor drei, vier Jahren erkannt worden sei. Die damals begonnene Kooperation soll mit dem neuen Arbeitskreis „intensiviert und verstetigt“ werden. Ein Termin für das erste Treffen, das bald stattfinden soll, werde derzeit koordiniert. Außer dem Ordnungs-, Sozial und Integrationsdezernat sollen laut Frank auch andere Dezernate, Behörden und Institutionen in die Arbeitsgruppe eingeladen werden – je nachdem, was gerade anliegt.

Exkremente auf der Straße

An der Situation vor der Weißfrauenkirche, wo die Beschwerden von Anwohnern zuletzt am heftigsten waren, hat sich in den vergangenen Wochen nur wenig geändert: Nachts lagern vor dem Gebäude, in dem die Diakonie ein Zentrum für Wohnsitzlose betreibt, etwa zwei Dutzend Rumänen.

Sie schlafen auf Matratzen und Decken, die sie tagsüber an der Kirche deponieren, und verrichten ihre Notdurft in Ermanglung von Toiletten auf offener Straße. Wenn die Rumänen gerade nicht an ihrem Lagerplatz sind, betteln sie offenbar in der Innenstadt.

Humanitäre Lösung gesucht

Wegen der teils ekelerregenden Zustände beraumte das Ordnungsdezernat jüngst ein Treffen an. Daran nahmen Diakonie-Leiter Michael Frase, Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) und Claus Wisser teil, der Immobilien nahe der Weißfrauenkirche vermietet. Frase sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sich die Diakonie mit der Stadt um „eine humanitäre Lösung“ bemühe. Ziel sei ein anderer Standort, an dem die Gruppe bleiben könne und über Toiletten verfüge.

Näheres wollte Frase nicht verraten, glaubt aber „dass wir im Oktober eine Lösung hinkriegen“. Frase wehrte sich gegen den Vorwurf, die Diakonie habe die Situation gefördert, indem sie den Rumänen einen Verschlag für deren Hab und Gut zur Verfügung stellte. Das Lager habe sich Ende März gebildet. Weil die Rumänen ihre Sachen irgendwann nicht mehr mitgenommen, sondern einfach an der Kirche gelassen hätten, habe man ihnen den abschließbaren Verschlag überlassen. „Wir sind mit der Gruppe in Kontakt“, so Frase. „Die Mitglieder sind miteinander vernetzt und durchaus in der Lage, sich selbst zu organisieren.“

Suche nach neuem Ort

Bis zum Umzug des Rumänenlagers an einen anderen Ort hat die Stadt ihre Maßnahmen an der Weißfrauenkirche verstärkt. Frank betont, dass die Stadt- und Landespolizei auf ihren Streifen regelmäßig an der Kirche vorbeifahren. Die Exkremente und den Müll beseitigten Straßenreinigungskräfte. Frank hofft, dass bald ein besser geeigneter Ort für die Rumänen gefunden wird.

Der neue Arbeitskreis wird aber auch unabhängig von der Weißfrauenkirche eine Menge zu tun haben: Das umstrittene Rumänenlager auf einer Industriebrache im Gutleutviertel besteht nach wie vor. Die Stadt zog sich bislang immer damit aus der Affäre, dass es sich um ein privates Gelände handele und der Eigentümer „nicht verfügbar“ sei – er sitzt wie berichtet in Italien in Haft.

Ein vielleicht noch größeres Problem ist die verbotene aggressive Bettelei in der Innenstadt. Wie aus Sicherheitskreisen zu hören ist, engagieren sich südosteuropäische Gruppen dabei sehr stark und schicken auch körperbehinderte Landsleute vor.