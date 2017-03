Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Aufsichtsrat, Dekan und Ex-Geschäftsführerin: Hausdurchsuchungen in der Uni-Klinik

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Veruntreuung von Fördergeldern des Landes Hessen für Forschung und Lehre in Höhe von mehr als einer Million Euro.

„Wir haben Ermittlungsverfahren gegen einen Aufsichtsrat, einen Dekan und eine ehemalige Geschäftsführerin eingeleitet. Es gibt Hinweise, dass Fördergelder des Landes Hessen zwischen 2012 und 2014 nicht an die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim weitergeleitet wurden“, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen auf Anfrage. „Bei Hausdurchsuchungen am Montag wurden schriftliche Unterlagen und elektronische Daten sichergestellt. Sie werden jetzt ausgewertet.“ Wie lange die Auswertung dauern wird und woher der Hinweis zum Verdacht kam, wollte sie nicht sagen, bestätigte aber den Bericht der „Bild“- Zeitung vom Donnerstag, die zuerst über die Haussuchungen informiert hatte.

CDU-Politiker unter Verdacht

Neben Mitarbeitern der Uni-Klinik ist auch Walter Arnold ins Visier der Ermittlungen geraten. Der Vize-Chef der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag und ehemalige Finanzstaatssekretär ist nämlich auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim. „Heute ist er den ganzen Tag im Plenum und nicht erreichbar“, entschuldigte gestern Christopher Gärtner, Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands Fulda, den Politiker. Er betrachtet die Vorwürfe nüchtern: „Es geht um buchhalterische Vorgänge, daran ist der Aufsichtsratsvorsitzende nicht unmittelbar beteiligt. Wir haben großes Vertrauen in die Staatsanwaltschaft und in die Richtigkeit der Buchhaltung. Mehr wissen wir noch nicht“, so Gärtner. Gegen Arnold wurde bereits 2014 ein Verfahren wegen des Verdachts auf Missbrauch von Landesfördermitteln eröffnet. Dieses dauert noch an.

Ebenfalls unter Verdacht steht der renommierte Arzt Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter, Dekan des Fachbereichs Medizin und Pharmakologe. Auch gegen ihn wird nun staatsanwaltschaftlich ermittelt, seine Büros und Wohnung wurden durchsucht. Persönlich erreichbar war er gestern nicht.

Stattdessen bestätigte das Universitätsklinikum in einer schriftlichen Stellungnahme „Untersuchungen im Fachbereich Medizin der Goethe-Universität und in der Verwaltung des Universitätsklinikums Frankfurt. Hierbei ging es um die buchhalterische Behandlung von Forschungs- und Lehrmitteln“. Auch die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim sei von „den Aufklärungsmaßnahmen der Polizei betroffen“, teilte die Uniklinik mit.

Forschung und Lehre

Zur dritten Person, gegen die ein Verfahren wegen Veruntreuung eingeleitet wurde, bestätigt die Oberstaatsanwältin Nadja Niesen lediglich, dass es sich um „eine ehemalige Geschäftsführerin“ handele. Die Fördergelder vom Land Hessen waren für Forschung und Lehre an der angesehenen Fachklinik vorgesehen. Mehr als eine Million Euro Unterstützung fehlt nun in der Bilanz.

Die Klinik ist im Bereich Wissenschaft sehr aktiv und setzt neue Erkenntnisse in die Praxis um. Erst im vergangenen Jahr konnte sie ein Arthrosezentrum für die Forschung einrichten. Möglich wurde es durch eine Spende der Dr. Rolf-M.-Schwiete-Stiftung in Höhe von 4,2 Millionen Euro (wir berichteten). Der Orthopädischen Uniklinik stehen ein Bewegungsanalyse- und ein Zellforschungslabor ebenso zur Verfügung, wie ein modernes EOS-Röntgensystem, das mit geringer Strahlenbelastung Ganzkörperaufnahmen des Skeletts zulässt.

Mit 160 Betten werden an der Orthopädischen Uniklinik Friedrichsheim jedes Jahr etwa 5100 Patienten stationär und mehr als 20 000 ambulant behandelt.