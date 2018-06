Rücklagen: Haushalt 2019: Kämmerer kriegt die Kurve

Der schwarz-rot-grüne Magistrat im Römer hat den Entwurf für den Haushalt 2019 vorgelegt. Der Etat sieht ein Defizit von 184 Millionen Euro vor. Und das, obwohl Kämmerer Uwe Becker (CDU) mit einem Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen rechnet. Insgesamt 1,94 Milliarden Euro sollen die Unternehmen 2019 an die Stadt abführen, so der Plan.

Der Haushalt ist gewissermaßen der Kompass, mit dem die Koalition aus CDU, SPD und Grünen die Stadt durch das nächste Jahr steuert. Die Schwerpunkte liegen unverändert bei Schulen und Kitas. „Dafür haben wir die Investitionen heraufgesetzt“, erklärte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gestern. Über 150 Millionen sind dafür eingeplant. Wegen des nach den Sommerferien startenden kostenlosen Kitabesuchs für die Drei- bis Sechsjährigen, erwartet Feldmann eine stärkere Nachfrage nach Kita-Plätzen. Deswegen soll es mehr pädagogische Stellen geben, um den bisherigen Betreuungsschlüssel zu halten. Dieser liegt nach Angaben des Oberbürgermeister um 16,25 Prozent über dem hessischen Durchschnitt und den Anforderungen. In Frankfurt soll dieser höhere Betreuungsschlüssel die Integration von Kinder mit Migrationshintergrund fördern.

210 neue Jobs

Doch nicht nur in den Kitas soll es mehr Beschäftigte geben. 2019 sollen 210 neue Stellen geschaffen werden, wie Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) erklärte. Mit rund 800 neuen Jobs in den Jahren 2016 bis 2018 hält Majer auch die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach 1000 neuen Stellen in der Frankfurter Stadtverwaltung für erfüllt. Um die Stellen zu besetzen, hat die Stadt ihre Ausbildungsanstrengungen erhöht. Derzeit verrichten 600 Azubis ihren Dienst. „Wir werden weiter zulegen“, versprach Majer. Insgesamt werden die Personalkosten 2019 um 3,3 Prozent steigen, was über der erwarteten Inflationsrate liegt. Die Beschäftigen in der Verwaltung profitieren auch von einer Neuregelung des Jobtickets. Sie müssen nur noch 20 Prozent der Kosten statt bisher 45 Prozent selbst tragen. Das lässt sich die Stadt als Arbeitgeber 25 Millionen Euro kosten.

Kommentar Frankfurter sind Optimisten. Kämmerer Uwe Becker (CDU) ist Frankfurter. Deshalb plant er mit einem neuen Gewerbesteuerrekord und auch die nächsten Jahre mit hohen Gewerbesteuereinnahmen. clearing

Im nächsten Jahr will die Stadt 384 Millionen Euro investieren; ein Konjunkturprogramm für Handwerk und Unternehmen in der Region, wie Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker (CDU) betonte. Die Gewerbesteuer ist eine der Grundsäulen des Etats, liefert sie doch mit 1,94 Milliarden Euro den Löwenanteil der Einnahmen. Wo die Wirtschaft brummt, steigen auch die Löhne: Beim gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer erwartet Becker ebenfalls eine Steigerung um knapp 20 Millionen auf 476 Millionen Euro.

„Raubzug des Landes“

Beträgt der Fehlbetrag 2019 noch 184 Millionen, sinkt er in den Jahren 2020 und 2021 auf jeweils rund 78 Millionen Euro. 2022 beträgt er nur noch 31 Millionen Euro. Das hängt damit zusammen, dass die Beiträge Frankfurts an den Fonds „Deutsche Einheit“ auslaufen. Diese Beiträge belasten die Stadt nach Beckers Angaben mit rund 140 Millionen Euro jährlich. „Der Städtetag verlässt sich darauf, dass diese Beiträge nach Auslaufen des Fonds bei den Kommunen bleiben“, betonte der Kämmerer. Obwohl er bis 2022 mit Fehlbeträgen kalkuliert, bleiben Becker Ende 2022 nach derzeitigem Stand noch 41 Millionen Euro Rücklagen. Dadurch kann der Haushalt 2019 vom Innenministerium genehmigt werden. Gleichwohl kritisierte Becker die Finanzpolitik des Landes. In der Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich, der Frankfurt jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag abverlangt, sei man sich über Parteigrenzen einig. Oberbürgermeister Feldmann sprach sogar von „einem Raubzug des Landes“.

Der Haushaltsentwurf des Magistrats geht jetzt zur Beratung in die Fraktionen, ehe die Stadtverordneten darüber beschließen werden.