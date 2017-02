Überschuss erwirtschaftet: Haushaltslage deutlich besser als erwartet

Im Stadtparlament wird Kämmerer Uwe Becker (CDU) heute den Entwurf für den Stadthaushalt 2017 einbringen. Vorgesehen ist ein deutliches Defizit von 191 Millionen Euro. Doch die Stadtverordneten können hoffen, dass es so schlimm nicht kommen wird. Denn auch für 2016 kalkulierte Becker mit einem Fehlbetrag in dreistelliger Millionenhöhe. Herausgekommen ist aber ein Überschuss, wie Becker am Mittwoch mitteilte.

Auf rund 40 Millionen Euro schätzt er das Plus auf Basis der aktuellen Prognosen zum Jahresabschluss. „Das zeigt, dass der Magistrat verantwortungsvoll wirtschaftet“, sagte der Kämmerer. Geplant hatte er mit einem Defizit von 147 Millionen Euro.

Rücklage wächst wieder

Diese Verbesserung des Ergebnisses um 187 Millionen Euro liegt unter anderem an der üppig fließenden Gewerbesteuer. Mit Einnahmen in Höhe von 1,817 Milliarden Euro – 57 Millionen Euro mehr als geplant – wurde ein neuer Rekord erzielt. 2009 bis 2013 musste die Stadt wegen ausbleibender Steuern in Folge der Finanzkrise erhebliche Fehlbeträge in Kauf nehmen, die aber aus Rücklagen ausgeglichen werden konnten. Das finanzielle Polster der Stadt liegt immer noch bei mehr als einer halben Milliarde Euro, sollte aber nach der bisherigen Planung bis 2020 langsam aufgebraucht werden. Durch den Überschuss des Jahres 2016 wird das Guthaben wieder etwas aufgestockt. „Die Rücklage werden wir als wachsende Stadt auch brauchen“, betont Becker.

Trotz der positiven Entwicklung sieht der Kämmerer keinen Grund, vom Kurs der strikten Haushaltsdisziplin abzuweichen. Zwar kalkuliert er auch mit weiterhin hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Er weiß aber auch, dass die wichtigste Geldquelle der Stadt starken Schwankungen unterworfen sein kann. „Wir dürfen uns auf diesem Jahresergebnis nicht ausruhen“, sagte er. „Wir müssen weiter für ein finanziell stabiles Fundament der Stadt sorgen.“

Zusätzliche Stellen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen dürfte es den Stadtverordneten allerdings leichter fallen, dem Haushalt 2017 zuzustimmen, mit dem deutlich mehr Geld bewegt wird als in früheren Jahren. Um 7,7 Prozent auf rund 3,8 Milliarden Euro steigen die geplanten Ausgaben. Allein die Personalkosten sollen um rund 40 Millionen Euro erhöht werden. 540 neue Stellen werden in der Stadtverwaltung geschaffen – anders können nach Ansicht des Magistrats die Aufgaben in der wachsenden Stadt nicht bewältigt werden.

Die meisten neuen Mitarbeiter wird das Jugend- und Sozialamt erhalten, in dem 204 zusätzliche Stellen geschaffen werden. 50 bekommt das Jobcenter, 40 das Stadtschulamt. Je 22 Stellen entfallen auf das Straßenverkehrs- und das Straßenbauamt, 21 auf das Ordnungsamt. Die übrigen Stellen verteilen sich auf das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (20), das Bürgeramt (18), das Umweltamt (17) und das Grünflächenamt (13).

Der Personalbestand in der Stadtverwaltung ist nach einer Phase des Abbaus in den vergangenen Jahren wieder erhöht worden. Zuletzt gab es ungefähr 9600 Planstellen, 2009 waren es rund 1000 weniger. 572 Millionen Euro wird die Stadt in diesem Jahr für Personal ausgeben. Der Ansatz wurde einmalig um knapp 40 Millionen Euro erhöht und soll in den folgenden Jahren um jeweils 1,5 Prozent steigen.