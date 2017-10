Hausverwaltung stellt Pfeifen Weider Verlängerung in Aussicht

„Es geht aufwärts“, hat der Spatz gesagt, als ihn die Katze das Dach hinauftrug. So lautet eine bittersüße Sentenz von Schriftsteller und Filmemacher Herbert Achternbusch. Ganz ähnlich ist es derzeit auch Hilde Petersen-Weider zumute. Sie führt seit Jahr und Tag das Tabakgeschäft in der Münchener Straße 18, das ihr Vater 1948 ehemals an der Hauptwache eröffnet hatte. 1964 zog der Laden ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Ihr ganzes Leben hat die inzwischen 85-Jährige hinter der Verkaufstheke verbracht. Arbeit und Privatleben sind über die vielen Jahrzehnte verschmolzen.

Dann, Mitte September, die Kündigung. In einem Schreiben forderte die Hausverwaltung Hersch Beker die Mieterin ohne Nennung von Gründen auf, die Ladenfläche zum Jahresende zu räumen. Ein heftiger Schock, nicht nur für Hilde Petersen-Weider. Ihr Enkel, Jörg-Björn Petersen (21), will das Geschäft einmal übernehmen.

Treffen mit dem Vermieter

Nach Wochen der Ungewissheit, hat der Vermieter jetzt eingelenkt. Am vergangenen Montag wurde ein Treffen arrangiert. „Wir haben zwei Jahre Aufschub zu gleichen Konditionen zugesichert bekommen“, so Petersen-Weider. Jedoch mit der Maßgabe, dass danach wirklich Schluss ist. Schriftlich liegt der Familie das Angebot allerdings noch nicht vor. „Gut“, seufzt die gelernte Kauffrau, „jetzt wissen wir wenigstens, wo wir dran sind.“ Zwei Jahre, das klinge erst mal nach viel Zeit. Aber es bleibe sehr viel zu tun und sicher sei damit eben auch noch nichts. „Der Laden ist schließlich unsere Existenz.“

Dass der Kampf der Familie jetzt erst beginnt, weiß auch Radu Rosetti, Schriftführer des Gewerbevereins Treffpunkt Bahnhofsviertel. Der 49-Jährige ist selbst keine unbekannte Größe im Viertel. Der Gründer des King Kamehameha Clubs und Betreiber der Szene-Bar „Walon und Rosetti“, hat der Familie Weider im Namen des Gewerbevereins seine Unterstützung zugesichert. „Es wäre sehr schade, ein weiteres Traditionsgeschäft im Bahnhofsviertel zu verlieren. Bei der Suche nach einer neuen Ladefläche bin ich gerne behilflich“, so Rosetti. Das Viertel befände sich im Umbruch. Der hohe ökonomische Druck bedrohe sogar die angestammten Läden.

Nicht aufgeben

Immerhin, Rosetti ist optimistisch. „Innerhalb von zwei Jahren kann viel passieren. Jetzt ist es wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.“

Von der Beker Hausverwaltungen GmbH war zunächst keine weitere Stellungnahme zu erhalten. „Kein Kommentar“, hieß es am Telefon. Über die Pläne seitens der Vermieter, was mit dem Laden langfristig passieren soll, lässt sich indessen nur spekulieren. Fest steht, dass die Familie Weider eine der Gegenwart angepasste Pacht, wie sie im aufstrebenden Bahnhofsviertel üblich wäre, nicht zahlen kann.