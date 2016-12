Fahrplan in Frankfurt: Heiligabend: Bus und Bahn fahren fast wie samstags

An Heiligabend, wenn erfahrungsgemäß weniger Menschen unterwegs sind, passt die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq die Fahrpläne des städtischen Nahverkehrs der Nachfrage an.

An Heiligabend, wenn erfahrungsgemäß weniger Menschen unterwegs sind, passt die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq die Fahrpläne des städtischen Nahverkehrs der Nachfrage an. Grundsätzlich gilt, ebenso wie bei S-Bahnen und Regionalzügen, auch für U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Samstagsfahrplan. Einige schwächer genutzte Linien fahren allerdings ab 18 Uhr, vereinzelt auch schon früher, nicht mehr. An den beiden Weihnachtsfeiertagen verkehren alle Busse und Bahnen wie an Sonntagen.

Zur An- und Abfahrt des Stadtgeläuts bietet Traffiq auf der U-Bahn-Linie U4 durch Vier-Wagen-Züge besonders viel Platz. Die Straßenbahnen können allerdings wegen der vielen Besucher von 15 bis 19 Uhr nicht durch die Altstadt fahren.

Früher stellen an Heiligabend folgende Linien den Betrieb ein: Die Straßenbahnlinie 18 verkehrt ab etwa 15.30 Uhr nur noch zwischen Gravensteiner Platz und Lokalbahnhof. Die Linie 21 ist bis 18 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Oberforsthaus unterwegs, danach stellt sie den Betrieb ganz ein. Das gilt um 18 Uhr auch für die Linie 15 und die U-Bahnlinie 9.

Bei den Bussen entfallen ab 14.30 Uhr die Verstärkungsbusse der Linie 29. Dann entfallen auch die Kurzfahrten zwischen Unfallklinik und Hainer Weg der Linie 30. Bei der Linie 36 trifft es ab 20.30 Uhr die Verstärkerfahrten zwischen Eschenheimer Tor und Hainer Weg. Auf der Linie 60 entfallen ab 21.30 Uhr die Fahrten der Kleinbusse zwischen Alt-Eschersheim und Heddernheim. Die Buslinie 71 fährt nur bis etwa 14.30 Uhr. Gegen 18 Uhr beenden die Linien 25, 35, 38, 45, 47, 48, 65, 69 und 75 ihren Dienst.

Traffiq empfiehlt allen Fahrgästen, sich rechtzeitig über „ihren“ Fahrplan zu informieren. Das Fahrplanbuch und die Aushangfahrpläne an den Haltestellen weisen bei jeder Linie darauf hin, wie sie an Heiligabend verkehrt. Außerdem ist das RMV-Servicetelefon (0 69) 24 24 80 24 rund um die Uhr erreichbar. Im Internet sind alle Informationen unter www.traffiq.de zu finden. Die Mobilitätszentrale „Verkehrsinsel“ bleibt an Heiligabend geschlossen.

(red)