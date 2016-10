Fernsehbericht zu Frankfurter Heim: Heimaufsicht sieht Vorwürfe gegen Pflegeheim in Griesheim nicht bestätigt

Hohe Wellen hat in den vergangenen Tagen ein Fernsehbericht über desolate Zustände in einem Griesheimer Pflegeheim geschlagen. Die Heimaufsicht reagierte prompt, nahm die Einrichtung unter die Lupe.

Sie haben mit Bewohnern und Mitarbeitern gesprochen, das gesamte Heim auf den Kopf gestellt – und dabei keine gravierenden Mängel festgestellt. Experten der Heimaufsicht gaben gestern Entwarnung im Fall des Griesheimer Pflegeheims am Rosengarten. „Die im Bericht der Hessenschau enthaltenen Vorwürfe wurden so nicht vorgefunden“, erklärte Gabriele Fischer, Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Gießen. Trotzdem werde die Heimaufsicht die Prüfungsintervalle für die Einrichtung verkürzen, „um sicherzustellen, dass die hygienische und gesundheitliche Versorgung der Bewohner gewährleistet wird“, so Fischer. Normalerweise statten die Kontrolleure den Pflegeheimen einmal pro Jahr einen Besuch ab – unangemeldet versteht sich.

Auch die Einrichtung selbst habe bereits reagiert, berichtet die RP-Sprecherin. So sollen alle Bewohner in den nächsten zwei Wochen einem Hausarzt vorgestellt werden, der den „pflegerischen Zustand“ der Senioren dokumentiert. Zudem werde künftig das Essen täglich stichprobenartig geprüft. Geplant sei auch, dass die Pflegedienstleitung in den nächsten Wochen täglich die Zimmer kontrolliert und jeden Bewohner besucht, so Fischer.

Ungeziefer und Urinflecken

Ausgelöst hatte den Wirbel um das Pflegeheim in der Lärchenstraße ein Fernsehbeitrag der Hessenschau, in dem es um vermeintlich desolate Zustände in der Einrichtung ging (wir berichteten). Die Rede war von Ungeziefer, untragbaren hygienischen Zuständen, Materialmangel und altem Essen. Anonymisiert kam dabei eine Mitarbeiterin des Heims zu Wort. Auch Bilder waren zu sehen – von Schaben, urinbefleckten Betten und, besonders schlimm, von einem nur mit einer Binde abgeklebten künstlichen Ausgang. Vor allem im Internet schlug das Thema hohe Wellen – doch klar zuzuordnen sind diese Bilder dem besagten Heim nicht.

Schnell reagiert

Die Heimaufsicht reagierte dennoch prompt und schickte am Montag ein Team nach Griesheim, das in der Einrichtung mit insgesamt 67 Plätzen nach dem Rechten sah.

Träger des Heims ist die Curata-Gruppe, die bundesweit 16 Pflegeheime mit knapp 1500 Betten betreibt. Allesamt erhielten vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen bei den jüngsten Kontrollen Einser-Pflegenoten, wobei die Griesheimer Einrichtung mit der Pflegenote 1,8 noch am schlechtesten Abschnitt. Vergangene Woche erst hat Curata den Besitzer gewechselt. Der Pflegeheimbetreiber gehört nun zur Berliner Unternehmensgruppe Michael Bethke.