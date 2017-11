Im Hauptbahnhof und in dessen näherer Umgebung soll es heller und sauberer werden. Das sind Ergebnisse des 3. „Sicherheitsspitzengesprächs“, an dem nach städtischen Angaben unter anderem Vertreter von Stadt, Polizei und Deutscher Bahn teilnahmen. Demnach soll noch in diesem Jahr die Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes verbessert werden. Die Bahn wolle außerdem im Gebäude unter anderem an Zu- und Abgängen 60 zusätzliche Leuchten anbringen.

Die Stadt will sich den Angaben zufolge außerdem noch intensiver um die Sauberkeit im berüchtigten Bahnhofsviertel bemühen. Neben illegalen Ablagerungen soll vor allem dem Sperrmüll der Kampf angesagt werden. Er sei oft Ursache für eine weitere Vermüllung und werde von Obdachlosen zum Bau von unerwünschten Lagern benutzt, hieß es.

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill zeigte sich unterdessen „sehr zufrieden“ mit den bisherigen Kontrollmaßnahmen seiner Beamten, „denn bei unseren Zielen, die Sicherheit im Stadtviertel deutlich zu erhöhen und die Kriminalität und Beschwerdelage zu senken, sind wir deutlich weitergekommen“. Nun gelte es, den Drogenhandel intensiver in den Blick zu nehmen. Mit Blick auf die Situation vor den Drogenhilfseinrichtungen stellt er fest: „Es gibt noch einige Probleme zu lösen. Wenngleich der Einsatz des Nachtbusses und die eingesetzten Sozialarbeiter hilfreich sind, muss vor allem nach Schließen der Einrichtungen besonders darauf geachtet werden, dass sich die Situation auf der Straße entspannt.“

Kein Alkoholverbot

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sagte, dass die Anzahl der Drogenabhängigen nicht gestiegen sei. „Es muss klar sein, dass der Suchtmechanismus mit keiner Drogenpolitik dieser Welt ohne die Grundrechte beschneidende Maßnahmen gelöst werden kann, sondern für und mit jedem Einzelnen der Weg aus der Sucht gesucht werden muss.“ Entscheidend sei, dass jeder für seinen Bereich dazu beiträgt, die Auswirkungen und Beeinträchtigungen, die vom Drogenkonsum auf die Bevölkerung ausgehen, abzumildern. Dass die Zahl der Drogentoten eklatant gesunken ist, wertet er als Erfolg des Frankfurter Wegs. Zugleich sei dies aber auch Verpflichtung, sich weiter um die Abhängigen zu kümmern. An den Drogenhilfseinrichtungen im Bahnhofsviertel werde der Magistrat daher festhalten. Majer bekräftigte in diesem Zusammenhang, dass es für das Alkoholverbot im Kaisersack, das Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) in der vorigen Woche nach dem Gespräch beim Innenminister öffentlich angekündigt hatte, aktuell keinen Konsens und damit keinen Beschluss der Koalitionspartner gebe.

2018 wollen die Beteiligten der Gespräche einen Aktionsplan vorlegen. Darin sollen ihre jeweiligen Aktivitäten aufgenommen werden. Ziel des erstmals im Oktober 2016 organisierten Sicherheitsspitzengesprächs ist es, die Situation im Bahnhofsviertel zu verbessern.

„Gefährliche Melange“

Als „an Harmlosigkeit nicht zu überbieten“ hatte der unabhängige Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, Volker Stein, das zweite Treffen der Verantwortlichen im Bahnhofsviertel in der Vorwoche in Wiesbaden kritisiert. Das tatsächliche Problem seien die „Dealerscharen“, die sich im Zusammenhang mit den Flüchtlingsbewegungen breitmachten und mit den Drogenabhängigen im Quartier „eine gefährliche Melange“ darstellten. Seiner Ansicht nach sei der Frankfurter Weg im Umgang mit der Drogenproblematik gescheitert. Es bedürfe einer neuen, restriktiveren Ausrichtung. (lhe,jtü)