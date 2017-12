Landgericht Frankfurt: „Hells Angels“-Prozess: War es Notwehr?

Am 19. Mai 2017 begann der „Hells Angels“-Prozess um die Schießerei am Stoltzeplatz an Christi Himmelfahrt 2016 am Landgericht Frankfurt. Seither schwieg der Angeklagte Athanasios A. (56). Jetzt hat er sich über einen seiner beiden Anwälte, Michael Oberwinder, zur Sache geäußert.

Am 19. Mai 2017 begann der „Hells Angels“-Prozess um die Schießerei am Stoltzeplatz an Christi Himmelfahrt 2016 am Landgericht Frankfurt. Seither schwieg der Angeklagte Athanasios A. (56). Jetzt hat er sich über einen seiner beiden Anwälte, Michael Oberwinder, zur Sache geäußert. A. wird versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Zwei Männer wurden verletzt.

Oberwinder verliest: „Am 5. Mai 2016 befand ich mich mit Freunden und Bekannten bei einem Motorradausflug. Erst waren wir auf der Freßgass’, gegen 14 Uhr am Stoltzeplatz. Da es in der Bar Celona keinen Platz gab, haben wir uns vor das Helium gesetzt, um zu essen und zu trinken. Zum Eigenschutz hatte ich eine Schusswaffe dabei.“

Als der weiße SUV zum ersten Mal vorbeigefahren sei, habe A. keine Verbindung zur Person im Wageninneren hergestellt. „Der Wagen kam wieder, hielt an und ich habe ich wahrgenommen, dass der Fahrer eine Waffe zog.“ Seine Begleiter hätten die gleiche Wahrnehmung gehabt, zur Waffe gegriffen und seien zum Fahrzeug gestürzt. „Als ich am Türgriff des Wagens war, öffnete er die Tür von innen Tür und schoss in meine Richtung. Ich wurde getroffen.“ Zweimal habe A. dann gefeuert, bevor er über den Stoltzeplatz flüchtete. Die Schießerei sei weder abgesprochen, beschlossen oder geplant gewesen.

Während der Verlesung verhält sich A. wie an jedem Prozesstag, lächelt entspannt seinen Kumpels im Besucherraum zu, macht das Victory-Zeichen. Für Anwalt Manuel Mayer steht fest: „Klar, dass es Notwehr war. Man fährt doch nicht mit dem eigenen Motorrad und offenem Patch (Aufnäher auf Kutten der Hells Angels) zum Pizzaessen und ballert rum. Das ist Unsinn.“

Richterin Bärbel Stock hatte sich vorher von einer Zeugin aus Polizeikreisen über frühere Ermittlungen aufklären lassen. Die Zeugin erwähnt Ermittlungen seit 1996 wegen Zuhälterei, Bildung einer bewaffneten Gruppe, Falschaussage, Erpressung, Schriften über Kinderpornographie, gefährlicher Körperverletzung und Menschenhandel. Sämtliche Verfahren seien eingestellt oder nicht angeklagt worden. Schlusssatz der Richtern: „Da bleibt mir nur, frohe und möglichst gewaltfreie Weihnachten zu wünschen.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

(bi)