Landgericht Frankfurt: Hells-Angels-Prozess vor Abschluss?

In dem Verfahren am Landgericht geht es um die Schießerei am Stoltzeplatz an Christi Himmelfahrt 2016. Angeklagt sind ein 56-Jähriger und ein flüchtiger Mann.

Athanasios A. (56) und einem weiteren noch flüchtigen Mann werden versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Durch Schüsse von mehreren Tätern auf ein Auto wurden der 41 Jahre alte Fahrer lebensgefährlich und ein 20 Jahre alter Beifahrer auf dem Rücksitz an Christi Himmelfahrt 2016 schwer verletzt. Eine Beifahrerin blieb unverletzt – und dem Prozess fern. Ebenso wie ihr lebensgefährlich verletzter Cousin. Das schwer verletzte Opfer kann den Angeklagten nicht als Täter identifizieren.

Die Beweislage bleibt diffus. Zeugen schweigen, können sich nicht erinnern. Richterin Bärbel Stock droht einem 47-jährigen Zeugen mit Beugehaft, nachdem er der Ladung erst nach einem Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro folgte und nun Gedächtnislücken aufweist. „Ich bin zwar alt, aber nicht dämlich“, wetterte die Richterin. Ein Treffen zwischen ihm und dem Hells-Angels-Chef Walter B. in einem Hotel wurde aufgezeichnet, soll Klarheit bringen.

Jeden Tag eine Schießerei

Das lebensgefährlich verletzte Opfer sei aus der verbotenen Rocker-Gruppe geworfen worden, nachdem es dem Vize-Präsidenten des Motorrad-Clubs bei einem Streit mit einer Kopfnuss die Nase gebrochen hatte. Bei dem Treffen zwischen Walter B. und dem Zeugen sei darüber gesprochen worden, dass der lebensgefährlich Verletzte eine Aussage bei der Polizei gemacht habe. Teile des Gesprächs wurden verlesen, der Zeuge erinnerte sich kaum. Er sei „kein Mitglied der Angels. Ich kenne mich da nicht aus.“ Er sei vom Opfer gebeten worden, mit B. zu sprechen. „Es ging nicht um mich, das ist zu lange her und für mich nicht wichtig. Jeden Tag gibt es irgendwo Schießereien“, sagte er.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Täter das verstoßene Hells-Angels-Mitglied töten wollten. Der Angeklagte habe die Schüsse auf den 20-Jährigen abgegeben. Ein Hauptkommissar erklärte, das Opfer habe drei Spitznamen von Tätern genannt. Einer davon sei „Saki“ gewesen. So wird der griechische Angeklagte genannt. Das Opfer habe in „unzusammenhängenden Sätzen stockend und gebrochen“ gesprochen. Bei Lichtbildvorlagen beim Verhör am Krankenbett durch andere Polizeibeamte „konnte er niemanden zweifelsfrei identifizieren“, so einer der Beamten. „Der war es nicht, er sieht ähnlich aus“, habe er zum Foto des Angeklagten ausgesagt. Ein dritter Zeuge hat den beschossenen SUV an die beiden Opfer ausgehändigt. Der lebensgefährlich Verletzte habe ihm gesagt: „Der Grieche hat geschossen“. Anwalt Michael Oberwinder wundert sich über das Fernbleiben des Opfers – ein Attest bescheinigt ihm posttraumatische Störungen. „Beim Autoabholen kann er gehen und sprechen, aber nicht im Gericht.“

Angeklagter ist gelassen

Während des Prozesses schweigt der Angeklagte Athanasios A. Er lächelt, flüstert mit seinen Anwälten. Im Publikum sitzen seine Kumpels unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen der Polizei. Die Rocker nicken ihm aufmunternd zu, halten die Daumen hoch. A. formt bei jedem Betreten des Gerichtssaals mit Händen in Handschellen das Victory-Zeichen. Morgen will das Gericht entscheiden, ob die Beweisaufnahme geschlossen wird.

(bi)