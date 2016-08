Henninger Turm: Fassade fast fertig, Wohnungen fast verkauft

Darmstädter Landgericht Prozess um Schwarzarbeit am Flughafen

Frankfurt. Der Frankfurter Flughafen ist ein gigantischer Umschlagplatz für Luftfracht. Das lockt auch Unternehmer an, die es mit Recht und Gesetz nicht so genau nehmen. Vor dem Darmstädter Landgericht hat gestern der Prozess gegen eine Bande begonnen, die in großem Stil Steuern ... mehr