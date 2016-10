Frankfurter Uniklinik-Direktor im Interview: Herr Dr. Graf, wie soll die Uni-Klinik wieder zu nationaler Bedeutung kommen?

Vor genau 100 Tagen haben Sie Ihr neues Amt als Ärztlicher Direktor der Uniklinik angetreten – wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

PROF. DR. JÜRGEN GRAF: Jedem Anfang wohnt ein neuer Zauber inne. Das ist auch hier so. Mir hat die erste Zeit großen Spaß gemacht – und sie war ereignisreich. Es gab aber auch die ein oder andere schwierige Situation.

Sie spielen auf das Thema Herztransplantationen an. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren drei von vier Patienten gestorben waren, mussten Sie beim Gemeinsamen Bundesausschuss zum Rapport antreten. Da waren Sie zwei Wochen im Amt. Ihren Start hatten Sie sich sicher anders vorgestellt. . .

GRAF: Das kann ich so nicht sagen. Ich kenne Krankenhäuser. Das Unvorhergesehene ist genau das, was jeden Tag hier ausmacht. Ich hatte einen tollen Start: Alle sind unglaublich freundlich und hilfsbereit gewesen.

Aber vom Gemeinsamen Bundesausschuss muss man nicht direkt einbestellt werden, oder?

GRAF: So etwas kann zu unterschiedlichen Zeiten geschehen. Das ist nie angenehm, aber wenn schon, dann lieber direkt zu Anfang.

Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht und wollen das Haus zu einem universitären Herz-Kreislauf-Zentrum entwickeln. Ist es generell Ihr Ansatz, Dinge, die nicht so gut laufen, einmal auf Links zu drehen und ein Aushängeschild daraus zu machen?

GRAF: Ich möchte nicht sagen, dass das mein genereller Ansatz ist. Natürlich ist es schön, wenn es gelingt, so etwas in eine Chance umzumünzen. Das wird aber nicht immer funktionieren. Bei der Herz-Kreislauf-Medizin hat sich das angeboten. Grundsätzlich ist es aber sicherlich mein Ansatz, dass ich nicht an Einzellösungen interessiert bin, die kaum den Tag überdauern, sondern an Dingen, die in die Zukunft gedacht sind.

In Ihren ersten 100 Tagen hier haben Sie wahrscheinlich noch die ein oder andere weitere Baustelle entdeckt.

GRAF: (lacht) Hier Baustellen zu entdecken ist nicht schwer, schließlich sind wir die größte Baustelle des Landes Hessen! Im Ernst: Hier gibt es natürlich sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch was die Organisation betrifft einige Baustellen.

Welche denn?

GRAF: Es gibt schon das ein oder andere, wo ich mir eine andere Form von Zusammenarbeit oder Schwerpunktbildung wünschen würde. Und genau darüber müssen wir jetzt reden. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir eigentlich zusammen hin. Bis Ende nächsten Jahres wollen wir hierfür eine Strategie entwickeln.

Wie soll diese Strategie aussehen? Gibt es eine Art Masterplan?

GRAF: Wir befinden uns mitten im Strategieentwicklungsprozess. Wenn ich die Strategie schon nennen könnte, wäre das wie ein Experiment, das ich durchführe, dessen Ergebnis ich schon kenne. Natürlich gibt es einen Masterplan. Dieser orientiert sich an dem, was Universitätsmedizin leisten muss oder soll sowie an dem, was der Anspruch und die Forderungen des Landes Hessens und was unsere eigenen Vorstellungen sind. Aus all diesen Facetten gilt es, ein Gesamtbild zu formen. Die Herausforderung liegt darin, dass das Ganze am Ende mehr sein soll als die Summe seiner Teile. Wenn uns das gelingt, wären wir sehr erfolgreich.

Wo wollen Sie als Erstes ansetzen?

GRAF: Wir werden, wie gesagt, ein universitäres Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gründen. Vergleichbar mit der Tumormedizin sollen dort in Boards nach dem Mehr-Augen-Prinzip Entscheidungen über die für den jeweiligen Patienten beste Therapie fallen.

Haben Sie überhaupt schon Gelegenheit gehabt, diese große Klinik und Ihre Direktorenkollegen besser kennenzulernen? Ich kann mir vorstellen, Sie sind noch am Namen üben, oder?

GRAF: Nein. Die Namen kenne ich alle, ich erkenne auch jeden, sowohl hier auf dem Gelände als auch in der Stadt. Was mir noch fehlt, ist die Ebene nach den Leitenden. Damit beginne ich gerade. Zudem möchte ich mir bis Ende des Jahres sämtliche Gebäudeteile erarbeiten und hinter jede Tür gucken. Ich möchte nicht nur jedes Haus mit der Nummer kennen, sondern auch jedes Zimmer innen drin.

Da entdecken Sie sicher auch manches Zimmer, das Ihnen nicht so zusagt.

GRAF: Ich habe schon Türen aufgemacht, und dachte: Schade, da ist noch ein Thema, das wir anpacken müssen. Es ist kein Geheimnis, dass wir noch Infrastrukturbedarf haben in den klinischen Bereichen, die nicht über den zweiten Bauabschnitt abgedeckt sind.

Sind Sie da schon in Gesprächen mit dem Land?

GRAF: Wir unterhalten uns kontinuierlich. Das sind aber noch sondierende Gespräche, wir sprechen hier von der Zeit nach 2020.

Ihr Vorgänger, Prof. Dr. Jürgen Schölmerich, hat gesagt, über kurz oder lang kämen die Universitätsklinika nicht um eine Spezialisierung herum. Sehen Sie das ähnlich?

GRAF: Da sind wir exakt der gleichen Ansicht. Schon jetzt spezialisieren wir uns in den Universitätsklinika sehr deutlich. Heute kann längst nicht mehr jeder alles abbilden. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategieentwicklung wird es deshalb sein, uns zu fragen, was unsere klinischen Schwerpunkte und unsere Alleinstellungsmerkmale sind, die wir verfolgen wollen.

Das heißt, es wird weniger ein Abschied von einzelnen Fachgebieten sein als vielmehr eine Spezialisierung innerhalb dieser Fachgebiete?

GRAF: Wir werden nicht weniger Fachgebiete haben, sondern andere Schwerpunkte. Wenn Sie die Innere Medizin nehmen, werden Sie die Bereiche Gastroenterologie, Kardiologie, Nephrologie und alle anderen weiterhin darstellen wollen. Sie werden sich höchstens fragen: Wie stark ist da mein wissenschaftlicher und klinischer Fokus? Wo bin ich Innovationstreiber und wo „nur“ der, der Innovation anwendet.

Ein möglicher Abschied von der Orthopädie ist also kein Thema mehr?

GRAF: Für mich war das nie ein Thema. Wir müssen an der Stelle ja nicht nur die Frage stellen, was wollen wir wissenschaftlich und medizinisch, sondern auch: Wie bilden wir unsere Kollegen aus? Die Orthopädie ist zusammen mit der Unfallchirurgie ein klassisches Ausbildungsfach.

Im Rhein-Main-Gebiet ist der Wettbewerb zwischen den Kliniken groß. Wie wollen Sie sich da behaupten?

GRAF: Wir sind stark in allen Feldern der klassischen universitären Medizin, und da werden wir auch stark bleiben. Und dann gibt es Felder, wo die Medizin kooperativ und im Verbund stattfinden kann. Hier werden wir stärkere Kooperationen eingehen.

In der Vergangenheit sind in Frankfurt viele Kooperationen gescheitert. Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihnen mehr gelingt?

GRAF: Kooperationen werden immer dann geschlossen, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, einen Nutzen davon zu haben. Diesen gemeinsamen Nutzen müssen wir besser darstellen. Wir arbeiten in einem System mit dynamischen Rahmenbedingungen, die ständig angepasst werden und die uns immer wieder zu einem neuen Denken zwingen. Das gilt auch für den Aspekt der Kooperationen in einem so kompetitiven Umfeld wie dem Rhein-Main-Gebiet. Da wird der ein oder andere noch ins Nachdenken kommen, ob er das, was er heute alleine macht, auch in Zukunft noch alleine machen muss.

Sie haben ein großes Erbe angetreten: Die Uniklinik schreibt erstmals seit Jahren schwarze Zahlen. Es wird nicht leicht sein, dieses Niveau zu halten. Und Sie treten in die großen Fußstapfen von Professor Schölmerich. Was werden Sie so machen wie er – was werden Sie anders machen?

GRAF: Erst mal ist das eine fantastische Ausgangslage, aber es ist natürlich Chance und Bürde, ohne Frage. Die Fußstapfen von Professor Schölmerich sind zu groß, als dass es klug wäre, hineinzutreten. Ich werde meinen eigenen Weg gehen, einen Weg, der mir entspricht und dem Haus. Alles andere wäre nicht authentisch. Aber natürlich ist das Erbe ein riesengroßes und das Amt bisweilen auch ein schweres. Das liegt in der Natur der Sache.

Wie wird Ihr Weg aussehen?

GRAF: Mein Weg entwickelt sich mit mir, mit den Gesprächen, die ich hier führe, und mit den Ereignissen dieses Hauses. Ich bin nicht mit einem festgelegten Plan gekommen. Mein Weg ist, auf der einen Seite nach innen zu hören, wenn sich irgendwo ein Thema auftut. Und auf der anderen Seite Leute von außen um Rat zu fragen. Ich habe den ein oder anderen Weggefährten, den ich um eine externe Perspektive bitten kann. Daraus formt sich dann ein Bild, aus dem ich versuche, den Weg abzuleiten, den wir gemeinsam verfolgen können. Ein ganz wesentlicher Aspekt für diesen Weg wird unsere Strategieentwicklung sein.

Wen meinen Sie, wenn Sie bezogen auf diese Strategie von „uns“ sprechen?

GRAF: Verantworten wird die Strategie der Vorstand. Die Entwicklung aber obliegt allen Mitarbeitern mit unterschiedlichen Anteilen und Schwerpunkten. Da sind natürlich die Direktoren und Einrichtungsleiter gefragt, die in ihren Fachgebieten stark in der Chancenbewertung für die Zukunft tätig sein werden. Das macht aber vor keiner Berufsgruppe halt und vor keiner Leitungsebene. Wir werden den Prozess so strukturieren, dass jeder seinen Beitrag leisten kann.

Wir nehmen alle mit – das ist schnell gesagt. Wie gehen Sie konkret vor?

GRAF: Wir lassen jeden partizipieren, aber das wird kein basisdemokratischer Prozess. Das würde nicht zum gewünschten Ergebnis führen – denken Sie nur an den Brexit, das war basisdemokratisch, und alle sind sich sicher: Es war falsch. Vielmehr geht es darum, zu gezielten Fragestellungen die Meinung der jeweiligen Experten einzuholen. Und jeder ist an seinem Arbeitsplatz der Experte für das, was er tut. Das meine ich mit Partizipation. Wichtig ist, dass am Ende für alle Beteiligten klar ist: Sie hatten eine Chance, sich einzubringen.

Bei Ihrer Vorstellung haben Sie gesagt, Sie wollen, dass die Uniklinik wieder als das wahrgenommen wird, was sie ist: ein Haus von nationaler Bedeutung. Wie wollen Sie das schaffen?

GRAF: Mir geht es dabei um das gesamte Wesen der Universitätsmedizin, also nicht nur um die klinische Versorgung, sondern auch um Lehre und Forschung. Hier haben wir gerade erst beim Shanghai-Ranking hervorragend abgeschnitten als eine der 75 besten medizinischen Fakultäten weltweit. In Deutschland waren wir unter den Top 3. Das ist extrem erfreulich. Das andere ist natürlich: Wie wird man wahrgenommen von Patienten, Angehörigen und Zuweisern.

Ist das ähnlich erfreulich?

GRAF: Hier würden wir gerne etwas mehr strahlen. Da haftet uns ein wenig der Makel an, dass wir eine technokratische Medizin abliefern und Nähe und Menschlichkeit bisweilen zu kurz kommen. Das würde ich gerne ändern.

Sie sind erst einmal für sechs Jahre im Amt mit der Option, dass es vielleicht zwölf werden. Wo sehen Sie die Uniklinik in sechs Jahren.

GRAF: Ich habe keinen Sechsjahresplan. Ich bin der Überzeugung, dass die Planungszyklen eher länger sind. Sie können innerhalb dieser Zeit einzelne Kliniken, Institute und Teilbereiche modernisieren und umorganisieren. Für das große Ganze wird das aber kaum reichen. Was ich in dieser Zeit schaffen möchte, ist, die Gesamtorganisation dahin zu bringen, dass wir die Veränderungsfähigkeit und den Veränderungswillen haben für das, was von außen an Anforderungen an uns herangetragen wird.

Das klingt, als planten Sie, dass es nach den sechs Jahren weitergeht.

GRAF: Bestellt werde ich vom Aufsichtsrat.

Aber wenn es so käme, würden Sie aus heutiger Sicht nicht nein sagen.

GRAF: Stand heute: Wenn mir ein Verlängerungsvertrag hingelegt würde, würde ich nicht lange zögern.