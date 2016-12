Frankfurts prominentester Amtsleiter hat heute seinen letzten Arbeitstag: Herr Gangel nimmt nach mehr als 25 Jahren seinen Hut

Frankfurt. Alfred Gangel gehört zu den bekanntesten Hutträgern der Stadt. Er trägt Hüte nicht nur in den kühlen Monaten mit „r“, sondern auch im Sommer, dann aber ein Panama-Modell. Heute nimmt der Liegenschaftsamtsleiter seinen Hut. Es ist ein schwarzer Stetson.

„Männer, die Hüte tragen, sind selbstbewusst und unabhängig“, sagt Deutschlands bekanntester Hutmacher, der Regensburger Robert Nuslan. Das gilt auch für den wohl prominentesten Amtsleiter der Stadt Frankfurt.

Der Umgang mit Grund und Boden, der Hang zur Scholle, wurde dem 66-Jährigen gewissermaßen in die Wiege gelegt. Er ist Sohn eines Landwirts in Harheim, wo er heute noch wohnt. Bei Grundstücksgeschäften gilt die Regel: Wer zuerst etwas will, hat die schlechtere Verhandlungsposition. Gangel formuliert das so: „Man darf sich die eigenen Begehrlichkeiten nicht anmerken lassen.“ Dass dies dem Juristen mit seiner überlegten, bedächtigen Art gelingt, daran besteht kein Zweifel. „Wenn das Drängen auf der anderen Seite größer ist als auf der eigenen, ist ein gewisses Phlegma nützlich“, bestätigt er. „Man darf sich nicht antreiben lassen.“

Der Commandante liefert

Grundstücksgeschäfte gehen oft über ein Menschenalter hinaus, man denke nur an die Erbbauverträge mit einer Laufzeit von 99 Jahren. Gangel erhebt für seine Abschlüsse den Anspruch: „Ich muss jederzeit jeden meiner Verträge offenlegen können.“ Auf seine Dienste vertrauten neun Dezernenten aus drei Parteien: Ernst Gerhardt (CDU), Martin Grüber (SPD), Tom Koenigs (Grüne), Albrecht Glaser (CDU, jetzt AfD), Horst Hemzal (CDU, jetzt AfD), Uwe Becker (CDU), Edwin Schwarz (CDU), Olaf Cunitz (Grüne) und seit dem Magistratsumbau im vergangenen Juli auch Jan Schneider (CDU). Von Tom Koenigs erhielt Gangel 1993 auf dem Höhepunkt der damaligen städtischen Finanzkrise einen Spezialauftrag. Das Vier-Augen-Gespräch zwischen Amtsleiter und Kämmerer ist folgendermaßen überliefert. Koenigs: „Bis zum Jahresende brauche ich von Ihnen eine Milliarde Mark – wie Sie das machen, ist mir egal.“ Gangel: „In Ordnung.“ Der Amtsleiter lieferte. Das heißt: Er verkaufte.

15 Prozent der Stadtfläche sind Wald, der meiste davon gehört der Stadt. Außer dem Stadtwald besitzt die Kommune 15 Prozent der Flächen im Stadtgebiet, darunter sind viele Straßen, Parks, Kindergärten, Schulen, Wege etc. Alles Vermögenswerte, die qua ihrer Nutzung unverkäuflich sind. Gangel veräußerte zentrale städtische Grundstücke, die zum „Tafelsilber“ der Kommune gehört hatten – und erfüllte die politische Vorgabe Koenigs. Aus heutiger Sicht ergänzt er: „Mengenmäßig ist das Immobilienvermögen der Stadt nicht geschrumpft.“ Koenigs verlieh ihm dafür den Kampfnamen „Commandante“.

Sein Geheimnis, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren dreier Parteien ausgekommen zu sein, beschreibt der „Commandante“ so: „Man muss seine Arbeit machen und den Dezernenten aus dem eigenen Bereich tägliches Ungemach ersparen.“

Zu wichtigen Standortentscheidungen, die er mit auf Weg gebracht hat, zählt die Verlagerung der Stadtbibliothek von der Ostzeil in die Hasengasse. Auch hat er es dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ermöglicht, in der Braubachstraße das „Haus des Buches“ einzurichten.

Kritik an alten Verträgen, die beispielsweise Ernst Gerhardt dereinst abgeschlossen hatte, lässt er nicht gelten: „Verträge leben aus der Zeit ihres Abschlusses. Es fällt schwer, sich in die damaligen Umstände hineinzuversetzen.“ Auf Gangels Loyalität ist Verlass.

Als leitender Magistratsdirektor ist Gangel in der Beamtenbesoldung. Er verhandelt mit Immobilienmogulen, deren Einkünfte sein Gehalt um ein Vielfaches übertreffen. Mit seinen Kenntnissen hätte er nicht 25 Jahre Liegenschaftsamtsleiter bleiben müssen und auf die Seite der Immobilienhaie wechseln können. Gab es keine Angebote? „Ich bin hier und da angesprochen worden“, sagt er. „Aber ich hatte keine Wechselgelüste.“ Er schätzt die Freiheiten, die ihm der öffentliche Dienst gewährt. „Ich hatte Gestaltungsmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Arbeit. Man geht nicht des Gehaltes wegen in den öffentlichen Dienst.“ Die Bandagen seien nicht so hart wie in der freien Wirtschaft, die soziale Sicherheit hoch. Gangel kam es immer darauf an „ein Team zusammenzusetzen, das sich der Werte des öffentlichen Dienstes bewusst ist. Wir haben öffentliche Interessen wahrzunehmen, nichts anderes.“

Haltlose Vorwürfe

Als Gangel 1987 in den Dienst seiner Heimatstadt trat, wurde er mit der Aufarbeitung einer gerade schwelenden Bestechungsaffäre betraut. Gangel galt als unvorbelastet und als unbestechlich. Deshalb erhielt er den Zuschlag, als er sich 1991 als Leiter des Liegenschaftsamtes bewarb.

Umso härter musste es ihn treffen, als er 2013 plötzlich der Bestechung bezichtigt wurde und sein Ruf als ehrlicher Makler in Gefahr geriet. Sein damaliger Chef, Planungsdezernent Olaf Cunitz (Grüne) hielt zu ihm. „Ich bin Herrn Cunitz Zeit meines Lebens dankbar, dass er mich nicht suspendiert hat“, sagt Gangel. Die Vorwürfe gegen ihn und andere stellten sich als haltlos heraus. „Mir wurde sogar Schmerzensgeld angeboten – ich hab’s aber nicht genommen“, erinnert sich Gangel.

Eigentlich hätte der Amtsleiter Ende September 2015 in den Ruhestand gehen sollen. Doch der Magistrat verlängerte seine Amtszeit, so dass Gangel nun erst heute aus dem Amt scheidet. Gebraucht wird er gleichwohl immer noch. Er soll noch die Übergabe des Geländes der Niederräder Rennbahn an den DFB in die Wege leiten. Der Renn-Klub will trotz der gekündigten Verträge das Areal nicht räumen, obwohl das Gericht die Rechtmäßigkeit der Kündigung bestätigt hat. „Vielleicht ergibt sich noch eine Lösung, damit wir nicht von der Zwangsvollstreckung Gebrauch machen müssen“, zeigt sich Gangel optimistisch.

Ein anderes Wunschziel wird der begeisterte Hobbysportler wohl nicht mehr erreichen: „Ich würde die 50 Meter gerne unter 30 Sekunden schwimmen.“