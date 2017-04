„Die Stadt wird unter Wert regiert“: Hessen-CDU setzt auf Ablösung von OB Peter Feldmann

Warum ist die Frankfurter OB-Wahl für die Hessen-CDU wichtig?

MANFRED PENTZ: Die Frankfurter OB-Wahl hat hessenweit eine hohe Bedeutung. Unsere größte Stadt hat Strahlkraft. Wir haben deshalb ein großes Interesse daran, dass die CDU dort wieder den Oberbürgermeister stellt. Wir wollen, dass Bernadette Weyland Frankfurt wieder Glanz verleiht – so, wie es unter Petra Roth der Fall war.

Verleiht der amtierende Oberbürgermeister Peter Feldmann der Stadt keinen Glanz?

PENTZ: Er gibt der Stadt keinen Glanz, und es weiß auch nach fünf Jahren Amtszeit niemand, wofür er steht. Wenn man sich näher mit ihm befasst, dann liest man viel über sein Privatleben, was die Bürger aber nicht interessiert. Es reicht auch nicht aus, mal bei Fluglärmgegnern zu übernachten. Ein OB muss arbeiten und die Dinge voranbringen. Das tut er nicht. Die Stadt hat sich unter seiner Regierung nicht nur gut entwickelt.

Warum?

PENTZ: Wenn Sie die Menschen fragen, dann hören Sie schon: So richtig sicher und ordentlich ist die Stadt nicht mehr, etwa im Bahnhofsviertel. Die Bürger haben das Gefühl, dass die Stadt unter Wert regiert wird.

Ist die CDU dafür nicht mitverantwortlich? Sie ist Teil der Regierungskoalition im Römer.

PENTZ: Die CDU ist mit in der Verantwortung. Wenn aber der Kopf der Koalition nicht weiß, wo er hinwill, dann muss man sich nicht wundern, wenn es Probleme gibt.

Was kann Weyland besser machen?

PENTZ: Sie nimmt eine Außensicht ein, ist nicht eingebunden in die Koalition im Römer. Sie brennt für diese Aufgabe, will wirklich die nächste Oberbürgermeisterin werden, der Stadt ein Gesicht geben und auch endlich wieder durchregieren. In den kommenden Monaten wird sie zeigen, für was sie steht und für was diese Stadt in Zukunft wieder stehen wird. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Feldmann-Jahre nur ein kurzes Kapitel in der Geschichte Frankfurts bleiben werden.

Aber Peter Feldmann hat als Amtsinhaber einen gewissen Vorsprung, er ist bekannter. Wie soll Frau Weyland das aufholen?

PENTZ: Sie lebt mitten in Frankfurt, hat sich als Stadtverordnetenvorsteherin einen Namen gemacht. Noch ist der amtierende Oberbürgermeister bekannter, aber Frau Weyland ist fleißig, geht auf die Menschen zu und wird den Abstand aufholen. Auch in den sozialen Netzwerken werden wir sie bekannt machen.

Die CDU hat die Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt und Wiesbaden verloren. Hat die CDU ein generelles Problem mit Direktwahlen in Großstädten?

PENTZ: Wir haben einige Wahlen verloren. Das war sehr schmerzlich für uns. Ein generelles Problem in Großstädten gibt es aber nicht. Die CDU hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut in die Mitte der Gesellschaft entwickelt. Aber auch bei uns wächst gutes Personal nicht auf den Bäumen, sondern es muss gefördert werden und auf die jeweilige Situation passen.

Woran liegt das? Ist die CDU nicht attraktiv für potenzielle Kandidaten?

PENTZ: Das glaube ich nicht. Aber man muss natürlich bei einer Persönlichkeitswahl immer schauen, was passt. Es ist nicht so, dass uns die Leute die Bude einrennen und als Direktkandidat antreten wollen. Wir haben deshalb ein Programm aufgelegt, um junge Leute auf eine Direktkandidatur vorzubereiten.

Vor fünf Jahren ist der CDU-Kandidat Boris Rhein in Frankfurt gescheitert. Was soll jetzt besser laufen?

PENTZ: Vor fünf Jahren war die Situation anders. Boris Rhein war damals Innenminister, wurde hessenweit wahrgenommen als „Schwarzer Sherriff“. Diese Rolle konnte er in der Öffentlichkeit nicht ablegen, und das hat am Ende in Frankfurt Stimmen gekostet.

Lange Zeit galt der Kreisvorsitzende Uwe Becker als OB-Kandidat, doch er hat verzichtet. Ist Bernadette Weyland die bessere Wahl?

PENTZ: Ich bin froh, dass Uwe Becker selbst diese Entscheidung getroffen hat. Und ich teile seine Ansicht, dass Bernadette Weyland die besten Chancen hat, die Wahl zu gewinnen.