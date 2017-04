Umbaupläne werden zur Hängepartie: Hessen-Center: Zukunft ungewiss

Rund ein Jahr ist es her, dass die Stadt ankündigte, einen Bebauungsplan zu erstellen, damit der Betreiber des Hessen-Centers, ECE aus Hamburg, sein Einkaufszentrum erweitern kann. Von 39 100 auf 53 100 Quadratmeter soll die Verkaufsfläche wachsen, das dreistöckige Zentrum soll moderner werden, sich mit einem großen Platz und Gastronomie zum Ortskern von Enkheim öffnen. Einen ersten Entwurf stellten Stadtplanungsamt und ECE im September 2016 vor, ein Jahr sollte es dauern, bis der Bebauungsplan fertig ist, im Jahr 2020 wollte ECE bauen.

Doch seitdem ist nicht viel passiert – denn die Städte Bad Vilbel und Hanau leisten Widerstand. Beide investierten in den vergangenen Jahren viel Geld in den Ausbau ihrer Innenstädte. Eine Erweiterung des Hessen-Centers aber widerspricht dem regionalen Einzelhandelskonzept.

Noch keine direkten Gespräche

Nun laufen erst einmal „Gespräche mit der Region“, um die Bedenken zu zerstreuen, wie Marcus Gwechenberger, Referent im Planungsdezernat, erklärt. Erst danach könne man über Details der Zentrums-Erweiterung sprechen. Mit wem genau die Stadt spricht, verrät er nicht. Mit Bad Vilbel, das der Regionalverband als direkten Nachbarn Frankfurts zur Stellungnahme aufforderte, haben weder ECE noch Frankfurt direkt gesprochen, wie Bad Vilbels Sprecher, Yannick Schwander, sagt. „Wir sind natürlich gesprächsbereit, aber den Frankfurter Plänen können wir erst einmal nicht zustimmen.“ Nicht nur die „Neue Mitte“, sondern die ganze Frankfurter Straße mit ihren Geschäften sowie das Supermarkt-Areal am Nordbahnhof genössen „Zentrums-Schutz“. Auch mit Hanau habe bislang niemand gesprochen, erklärt Stadtsprecherin Güzin Langner.

Stimmen: Mehr Flair fürs Einkaufszentrum Mehr „städtisches Flair“ könnte das Hessen-Center vertragen, findet Anneliese Maar-Laabs (41). „Das Café Chokolino etwa an der Ecke Triebstraße/Borsigallee hat dieses Flair. clearing

Unterdessen bringt Rainer Lehmann, Linke-Ortsbeirat in Bergen-Enkheim, das Thema wieder auf. „Jedem muss doch klar sein: Der Ausbau des Hessen-Centers findet so nicht statt.“ Hanau und Bad Vilbel würden „nie zustimmen“ und das Planungsdezernat wolle die Center-Erweiterung ja nicht gegen den Willen der Region durchsetzen. „Ein Kompromiss muss her, die Planung von ECE kann so nicht bleiben.“

Den Stadtteil einbeziehen

Wichtig sei, dass der Ortsbeirat bei der Weiterentwicklung der Pläne nicht übergangenen wird, sagt Lehmann. „Wenn sich die Stadt und ECE erst einmal geeinigt haben, haben wir nur noch kosmetische Einflussmöglichkeiten.“ In einem Antrag für die nächste Ortsbeiratssitzung fordert er unter anderem, das Dezernat müsse alle städtebaulichen Verträge mit ECE offen legen. Zur Nahversorgung relevante Geschäfte wie Metzger oder Bäcker dürfe das Hessen-Center nicht neu ansiedeln: Diese sollten auf der Trieb- oder Marktstraße, den Einkaufsstraßen in Bergen und Enkheim, eröffnen. In der Marktstraße schloss 2016 die letzte Metzgerei, in der Triebstraße gibt es weder Metzger noch Bäcker.

Auch müsse ECE die „Zitadellen-Struktur“ des Zentrums aufbrechen. „Einen Platz mit Gastronomie zu bauen und hier das Bibliothekszentrum anzusiedeln, reicht nicht, um das Zentrum zum Stadtteil zu öffnen.“

Gwechenberger wiederum weist die Kritik zurück. „Mit dem Platz und der geplanten Gastronomie öffnet ECE das Einkaufszentrum zum Stadtteil.“ Auch eine Beschränkung auf ein bestimmtes Sortiment der Geschäfte sei nicht notwendig. Öffentlichkeit und Ortsbeirat würden früh in die weitere Planung eingebunden – schon weil das Bebauungsplanverfahren dies verlange.

Der Ortsbeirat 16 (Bergen-Enkheim) tagt am Dienstag, 18. April ab 19.30 Uhr in der Niko-lauskapelle, Am Königshof / Marktstraße 56.