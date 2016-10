Ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats gestorben: Hessischer Rundfunk trauert um Gert Lütgert

Der frühere Vorsitzende des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks (HR) Gert Lütgert ist bereits am vergangenen Samstag im Alter von 76 Jahren in Frankfurt gestorben. HR-Intendant Manfred Krupp würdigte Lütgert als „einen sozial sehr engagierten Menschen“. Die Arbeit im Rundfunkrat und als Vorsitzender des Verwaltungsrats habe er mit viel Geschick vorangetrieben. „Er hat es stets verstanden, auch bei unterschiedlichen Meinungen im Verwaltungsrat vermittelnd zu agieren und zu gemeinsam getragenen Entscheidungen zu gelangen“, so Krupp.

Der Vorsitzende des HR-Verwaltungsrats Armin Clauss, der das Amt von Lütgert 2015 übernommen hatte, lobte ebenfalls die Verdienste seines Vorgängers: „Die für das Unternehmen wichtige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den drei Organen des HR ist wesentlich auf das Wirken von Gert Lütgert zurückzuführen. Einen eigenständigen und finanziell soliden Hessischen Rundfunk zu erhalten war eines seiner Herzensthemen.“

Lütgert wurde am 27. November 1939 in Frankfurt am Main geboren. Er machte eine Ausbildung im öffentlichen Dienst und war von 1963 bis 1976 Gewerkschaftssekretär beim Vorstand der IG Metall Frankfurt. Mit 18 Jahren trat er in die SPD ein, war von 1970 bis 1995 Mitglied des hessischen Landtags und als Abgeordneter Mitglied des Rundfunkrats des HR von 1974 bis 1994. Von 1995 bis 2015 war er Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Dem HR war Gert Lütgert bis zu seinem Tod eng verbunden, unter anderem als Mitglied des Kuratoriums der Gesellschaft der Freunde und Förderer des HR-Sinfonieorchesters.

(red)