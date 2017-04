Sie wird die OB-Kandidatin der CDU: Heute ist Bernadette Weylands Krönungsmesse

„Krönungsmesse“: Mit diesem Wort werden Parteitage beschrieben, bei denen der Kandidat einer Partei nominiert wird, wie jüngst SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Dass es gegen Bernadette Weyland, amtierende Staatssekretärin im Finanzministerium, eine Gegenkandidatur geben wird, ist extrem unwahrscheinlich. Vorschlagen wird sie der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker. Als Gast wird der hessische Generalsekretär Manfred Pentz anwesend sein. Auch Alt-Oberbürgermeisterin Petra Roth ist zugegen. 297 Delegierte der rund 2800 Frankfurter CDU-Mitglieder sind für den Parteitag geladen.

Weyland will frischen Wind in die Frankfurter CDU bringen, der sich auch beim heutigen Parteitag niederschlagen soll. Für die Veranstaltung kündigte sie eine Abkehr von gewohnten Ritualen und „einige Überraschungen“ an. Dabei war bereits Weylands Kandidatur eine solche. Lange Zeit beanspruchte der Kreisvorsitzende Becker die OB-Kandidatur seiner Partei. Erst Ende März verzichtete der 47-Jährige schließlich zugunsten der 59-Jährigen, auch auf den Rat seiner Parteifreunde in Wiesbaden.

Größere Chancen

Weyland werden größere Wahlchancen eingeräumt, weil sie nicht wie Bürgermeister und Kämmerer Becker dem Magistrat unter dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann angehört. Beckers Siegeschancen gegen „seinen Chef“ im Magistrat wurden als gering gesehen. Mit Becker als Kandidaten mit einem schlechten Ergebnis die Oberbürgermeisterwahl zu verschenken, hätte für die CDU möglicherweise auch negative Auswirkungen auf die nächste Kommunalwahl gehabt, bei der sie ihre Rolle als stärkste Fraktion im Römer verteidigen muss. Diese Position hat die Partei 2016 nur ganz knapp halten können. Der CDU-Vorsitzende Becker gilt als introvertiert und wenig charismatisch, auch wenn kein Zweifel an seinen Fähigkeiten besteht. Auch pflegt er einen ausgeprägten Polit-Sprech-Sprachstil mit sehr langen Sätzen.

Weyland dagegen hat eine zupackende, extrovertierte und fröhliche Art, die streng Konservative in ihrer Partei mit Leichtlebigkeit verwechseln. Dabei hat das älteste von acht Kindern zu Hause in Münster sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Die promovierte Juristin hat vier erwachsene Kinder. Von 2011 bis 2014 war sie in Frankfurt, das ihr längst zur Heimat geworden ist, Stadtverordnetenvorsteherin. Als Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium hat sie Verwaltungserfahrung gesammelt.

Doch der direkt gewählte Oberbürgermeister einer Großstadt muss ohnehin andere Qualitäten als einen Abschluss der Verwaltungshochschule in Speyer aufweisen. Mit Weyland erhoffen sich die Konservativen, eine attraktive Alternative gegen den Amtsinhaber anbieten zu können.

Bessere Stimmung

Zwar hat ihre beabsichtigte Kandidatur nicht wie in der SPD durch Schulz einen Hype ausgelöst. Doch die Stimmung in der CDU ist seit dem Antreten Weylands spürbar besser geworden. „Sie hat zwar nur eine Außenseiterchance gegen den Amtsinhaber Feldmann, aber sie hat wenigstens eine Chance“, heißt es in der CDU. Sie erhält Aufwind von beiden Flügeln der Partei.

Feldmann hat sich auch mit seinen Hausbesuchen bei Frankfurts Wählern bekannt gemacht. Seit er Oberbürgermeister ist, steht ihm ein gut besetztes Informationsamt zur Verfügung, das seine Taten verbreitet. Ab heute versucht die CDU mit der Internetseite www.wir-wollen-weyland.de dem etwas entgegenzusetzen.