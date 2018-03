Lichtinstallationen: Hier gelingen die tollsten Fotos der Luminale

Das Programm der Luminale ist umfangreich, 150 Kunstinstallationen gibt es zu sehen. Doch die Lichtspektakel sind in Frankfurt nur noch bis zum 23. März zu sehen - und zu kalt für einen ausführlichen Bummel ist es gerade draußen auch noch. Wenn Ihr deshalb gezielt die besten Standorte aufsuchen wollt, um das schönste Luminale-Foto zu machen, probiert es doch mal an einem der folgenden Orte:

Zeil

Zeil Ecke Eschersheimer Landstraße: Auf der Hauptwache leuchten von Robotern gefertigte künstliche Bäume. Diese Glasfaserkonstruktionen strahlen übrigens auch im direkten Sonnenlicht interessant. Wer also nach Einbruch der Dunkelheit losziehen möchte...

Katharinenkirche

An der Hauptwache 1: Wem draußen der Finger am Auslöser einfriert, der findet in der St. Katharinenkirche vielversprechende Motive. Vor allem mit einem Weitwinkelobjektiv beeindrucken die harten Projektionen vor dem alterwürdigen Kirchengemäuer.

Alte Oper

Opernplatz, am Lucae-Brunnen: „Changing Times“ heißt das zehnminütige Spektakel, das das italienische Trio „Karmachina“ auf die Fassade der Alten Oper projiziert. Es erzählt die Geschichte der Alten Oper von der Einweihung über die Zerstörung am 22. März 1944 bis zur Wiedereröffnung 1981. Hier waren in den ersten Stunden der Luminale die meisten Zuschauer versammelt, auch das bietet natürlich gute Fotomotive.

Römer

Römerberg am Minervabrunnen: Mitten in der Installation stehen die Besucher auf dem Römerberg. Abstrakte Bilder und typografisch angeordnete Begriffe verwandeln das Frankfurter Rathaus.

Europäische Zentralbank (EZB)

Sonnemannstraße 20: Die Nordfassade der historischen Großmarkthalle wird in eine riesige animierte Street-Art-Galerie verwandelt. Wer das gut fotografieren möchte, sollte sich auf die nördliche Straßenseite stellen, um genug Distanz zum Motiv zu haben.