Irischer Nationalfeiertag: Hier könnt Ihr in Frankfurt St. Patrick´s Day feiern

Wieso feiern wir St. Patrick´s Day?

Die wohl größte Party zum St. Patricks Day steigt am Freitag in derin Frankfurt. Dort wird es alles geben, was das Irenherz begehrt. Ab 23 Uhr können die Gäste auf der „grünen Partyinsel“ zu Ehren des Nationalheiligen feiern und trinken. Selbstverständlich gibt es jede Menge Getränkespecials wie Guinness Bier und grüne Irish Shots. Auch musikalisch kommt der Ire auf seine Kosten. Der Eintritt kostet 6,60 Euro.Auch die irischen Pubs lassen sich nicht Lumpen St. Patrick zu feiern. Imnahe der Börse und imam Hauptbahnhof startet die Feierei am Freitag bereits um 12 Uhr mittags - mit grüner Gesichtsbemalung und irischer Musik. Der Eintritt ist frei. Und auch in den anderen Frankfurter Pubs wird den Gästen einiges geboten werden.Im, der Australian Bar in der Nähe der Börse, wird das ganze Wochenende durch gefeiert. Start der Sause ist Freitag und Samstag um 21 Uhr und Sonntag um 22 Uhr jeweils mit offenem Ende. An jedem Abend werden verschiedene DJs für Stimmung sorgen - am Freitag DJ 2Tuff Dee, am Samstag DJ Sane D und am Sonntag DJ Sensay.Auch die Gaststättebeteiligt sich an der grünen Feierei. In Schwanheim wird bei freiem Eintritt mit Whisky und Guinness. auf St. Patrick angestoßen.Dasin der Nähe der Fachhochschule Frankfurt feiert eine „Nacht ganz im Zeichen des Irish Folk“, wie das Lokal auf seiner Facebook-Seite ankündigt. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es eine Liveband und jede Menge Guinness geben. Ab 20 Uhr stehen „The Blue Blistering Barnacles“ auf der Bühne. Los geht´s allerdings schon ab 19 Uhr am Freitag.In Niederursel feiert diedie „Saint Patrick’s Night“ in der Unterkirche. Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einer ökumenischen Andacht mit irischen Elementen. Um 19 Uhr geht es dann los mit Livemusik der Frankfurter Irish-Folk-Band „The Physimatics“, irischem Bier und einigen volkstümlichen Schmankerln.Einige Vereine feiern auch mit: Derbeispielsweise lädt am 18. März ab 17 Uhr ins Vereinsheim. ein. Geboten werden Guinness, Kilkenny, Whiskey, hausgemachtes Irish Stew, Beef’n’Guinness und Irish Folk Music. Die Gäste können selbst Instrumente mitbringen und gemeinsam musizieren.St. Patrick ist der Schutzpatron der Iren. Er war ein irischer Bischof und lebte wahrscheinlich im 5. Jahrhundert. Überall wo Iren aufeinander treffen, wird er gefeiert. Ganz besonders am 17. März, dem Gedenktag des heiligen Patrick. An diesem Tag ist die dominierende Farbe Grün. Alles erdenkliche wird Grün eingefärbt. Die Menschen tragen grüne Hüte und Schals, Kleeblätter und Feenflügel oder sind komplett in Grün gekleidet.In Frankfurt leben nicht nur viele Iren, sondern auch viele Irland-Freunde. Auch irische Pubs gibt es mehrere und die irische Folkmusik hat eine große Fan-Gemeinde. In Höchst wird jedes Jahr die „Germany Rose“ gewählt, eine irischstämmige Frau, die am großen Wettbewerb „Rose of Tralee“ teilnimmt – ein Ereignis, das in Irland herausragende TV-Quoten hat. Junge Frauen aus der ganzen Welt bewerben sich darum, für ein Jahr als „Rose of Tralee“ Identifikationsfigur für die in aller Welt verstreuten Iren zu sein.Die meisten Iren außerhalb Irlands leben in den USA und in Dubai – dort wird viel gebaut, viele Iren arbeiten traditionell auf dem Bau. Die größte irische Gemeinde in Deutschland lebt in München; genaue Zahlen liegen nicht vor. In München wird jedes Jahr eine bunte Parade zum St.-Patrick’s-Day veranstaltet.