summerinthecity: Hier lässt sich der Sommer aushalten

Zum Brentanobad mit dem Bus Linie 34 bis Parkweg, mit der U-Bahn U6 bis Fischstein

Zum Freibad Eschersheim mit dem Bus Linie 60 und 63 bis Im Uhrig / Weißer Stein, mit U1 / U3 bis Heddernheim, mit S6 bis Bahnhof Eschersheim

Zum Riedbad mit dem Bus Linie 42 bis Riedbad, mit der U7 bis Enkheim

Zum Freibad Stadion mit dem Bus Linie 61 bis Stadion / Schwimmbad, mit der Straßenbahn Linie 21 bis Stadion

Zum Freibad Hausen mit dem Bus Linie 34 bis Fischstein, mit der U6 bis Fischstein

Zum Freibad Nieder-Eschbach mit dem Bus Linien 27 und 29 bis Heinrich-Becker-Straße / Nieder-Eschbach, mit der U2 / U9 bis Nieder-Eschbach

Zum Silobad mit dem Bus Linie 54 bis Silobad / Ballsporthalle

Das Waldschwimmbad Kronberg (Adresse: Am Waldschwimmbad) hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet; montags und freitags schon ab 6.30 Uhr. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, Studenten, Auszubildende und Inhaber eines Schwerbehindertenausweises 3 Euro. Anreise mit der S4 bis Kronberg.

Die sieben Frankfurter Freibäder sind gewappnet für die derzeitigen heißen Tage: Die Bäder-Betriebe (BBF) haben dem Brentanobad, dem Freibad Eschersheim und dem Freibad Hausen vor wenigen Wochen neue Strandkörbe spendiert, die Schwimmbadfeste geplant und das gute Wetter bestellt. Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen täglich auf über 30 Grad Celsius. Ideales Schwimmbadwetter also.In unserer Auflistung nicht unterschlagen wollen wir Ihnen aber auch das Freibad Nieder-Eschbach, auf dessen Gelände es sogar eine Boccia-Bahn gibt – eine italienische Variante des Boule-Spiels –, und das Silobad im Westen – das einzige Bad, in dem jährlich im Herbst ein Hundeschwimmen veranstaltet wird.Und falls es in den Sommerferien doch mal regnen sollte, springt das Panoramabad in Bornheim in die Bresche. Die Schwimmhalle bietet nicht nur tausend Quadratmeter Wasserfläche, sondern auch den schönsten Blick auf den Frankfurter Osten. Nicht vergessen: Das Rebstockbad ist noch bis zum 6. Oktober dieses Jahres wegen der Dachsanierung geschlossen. Was danach mit dem maroden Schwimmbad passiert, steht derzeit noch in den Sternen. Entweder entsteht ein kompletter Neubau oder das 1982 eröffnete größte Frankfurter Hallenbad muss grundlegend saniert werden.Noch ein Superlativ: Das Eschersheimer Freibad kann mit der breitesten Wasserrutsche Europas aufwarten (30 Meter). Das Freibad hat aber noch viel mehr zu bieten; es ist erst vor fünf Jahren saniert worden und bietet einer der größten Wasserspielanlagen der Stadt. Die Sportler können sich hier bei Fußball (auf einem ganz schön großen Fußballplatz), Basketball, Beachvolleyball und Tischtennis austoben. Unter dem Motto „Spiel & Spaß“ gibt’s am 9. und am 23. Juli sportliche Turniere im Freibad mit Wasserball, Bogenschießen, Badekappenfüllen und einer Schnitzeljagd. Besonders schön ist der alte Baumbestand auf der Anlage, der für reichlich Schattenplätze auf der Liegewiese sorgt. Aber aufgepasst: An besonders heißen Tagen sind die Parkplätze am Haupt- und am Nebeneingang schnell ausgebucht. Eine Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist angeraten. Da derzeit die U-Bahn-Strecke zwischen Hügelstraße und Heddernheim gesperrt ist, gibt es allerdings auch hier Probleme.Wer beim Schwimmen auch noch Spaß haben will, ist im Stadionbad richtig: Breitrutschen, Wasserfall, Strömungskanal, Wasserkanone, Massagedüsen, 118 Meter lange Rutsche – alles, was das Herz begehrt, ist vorhanden.Dem Besuch im Riedbad kann man entweder eine sportliche Einheit im angeschlossenen Fitness-Studio anschließen, oder sich umgekehrt nach absolviertem Training mit einem Sprung ins Wasser belohnen. Das Bad bietet auch Schwimmkurse, Aquajogging und Wassergymnastik. Idyllisch gelegen befindet man sich dort direkt am Naturschutzgebiet Enkheimer Ried. Geöffnet ist das Freibad seit dem 29. April – und es ist so beliebt, dass es sogar eine eigene Facebook-Gruppe hat.Das Bad für jedes Wetter kennen viele noch aus Kindertagen: Fernab des Bade-Mainstreams hat man im beheizten Freibad Hausen die Möglichkeit, mit einem bodenständigen Publikum seine Bahnen zu ziehen – und das sogar noch vor der Arbeit. Um 6.30 Uhr geht der Badebetrieb im Nordwesten der Stadt bereits los. Und auch bei der Frage, wann die Freibadsaison gestartet wird, liegt man in Hausen den anderen Freibädern meilenweit voraus: Wenn im April die Hartgesottenen ins Wasser springen, wird bundesweit darüber berichtet.Zu #summerinthecity gehört auch mal ein Ausflug in die Umgebung – finden wir. Wem der Rummel in den Frankfurter Freibädern zu viel ist, erreicht das Waldschwimmbad Kronberg mit dem Rad in anderthalb Stunden. Hier ist das Wasser echtes Quellwasser aus dem Bürgelstollen. Neben einem Bereich für Nichtschwimmer und einer 50 Meter langen Rutsche wird im Waldschwimmbad auch an Familien gedacht: Im Mutter-Kind-Bereich gibt es ein Planschbecken auf zwei Ebenen, einen Spielplatz und ein Mutter-und-Kind-Haus.Acht Bademeister sind vonnöten, um den Betrieb in Europas größtem Freibad aufrecht zu erhalten. Gemessen wird das an der Wasserfläche, die beträgt 11 000 Quadratmeter – anderthalb Fußballfelder. Wer genug geschwommen ist, kann sich anschließend zum Beachvolleyball-Match treffen. Und die Kleinen können sich im Planschbecken und auf dem Kinderspielplatz austoben. Übrigens: Die Frankfurter Bäder-Betriebe suchen noch Bademeister und „Wasseraufsichtskräfte“, so die offizielle Bezeichnung.Während der Sommerferien ist das Freibad Nieder-Eschbach täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, das Brentanobad und das Freibad Eschersheim ab 9 Uhr, das Riedbad, das Silobad und das Freibad Stadion schon ab 7 Uhr und das Freibad Hausen ab 6.30 Uhr. Die BBF behalten sich vor, die Freibäder bei schlechtem Wetter nicht zu öffnen oder sie früher zu schließen. Eintritt ist jeweils bis eine Stunde vor Betriebsende.Der Eintritt kostet seit dieser Saison 30 Cent mehr: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,80 Euro und für Kinder ab einem Meter Größe 3,20 Euro; alle darunter zahlen 2 Euro. Familien (Ein Elternpaar und ein bis maximal drei Minderjährige) zahlen alle zusammen 12,50 Euro. Tipp für Sparfüchse: Ab 18 Uhr zahlen Erwachsene nur noch 3,30 Euro. Strandkörbe kosten übrigens 10 Euro Tagesmiete.Weitere Informationen zu den Frankfurter Schwimmbädern gibt es im Internet unter bbf-frankfurt.de.