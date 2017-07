Endlich Sommer! Und Sie sind hier? Glück gehabt. Wir finden nämlich, dass in Frankfurt der Sommer am schönsten ist – und werden es Ihnen mit unserer Serie #summerinthecity beweisen. Während der Ferien zeigen wir Ihnen regelmäßig, was hier so alles geboten wird. Heute geht es um die Orte, an die Frankfurter in Scharen strömen. Die FNP-Mitarbeiter Christian Mayer und Michael Faust haben sich angestellt – in die teils weit bis nach Mitternacht anhaltenden langen Schlangen. #summerinthecity!

Diese Kneipen sind einen Abstecher wert

Kneipenabende sind lustig, aber gerade bei mehr als 30 Grad hat es einen besonderen Reiz, sich auf die Wiesen am Main oder in den Parks zu fläzen und die Sonne zu genießen. Dank der zahlreichen Wasserhäuschen bietet die Stadt Frankfurt einem sogar die Gelegenheit, Bier und Wein dabei zu konsumieren. In den 70ern gab es noch 800 dieser Büdchen – heute sind es laut Schätzungen nur noch 250 bis 300. Grund: Früher gab es aufgrund der strengen Ladenschlussgesetze in Deutschland für die Trinkhallen kaum eine Konkurrenz am späten Abend und an den Wochenenden. Inzwischen haben manche Supermärkte bis Mitternacht geöffnet. Zudem buhlen Tankstellen rund um die Uhr um die Kunden. Trotzdem gibt es etliche Trinkhallen, die diese Kultur noch aufrecht erhalten, zum Beispiel das legendäre „Orange Beach“ unter der Niederräder Brücke.

Falls Sie mal auf Wasserhäuschen-Entdeckungstour gehen möchten: Die „Büdchen-Tour“ von Hubert Gloss führt Sie gleich zu mehreren davon, unter anderem auch zu den auch hier vorgestellten „Fein“ und „Gudes“, aber auch zum „Durstlöscher“ im Nordend.

Kein klassisches Wasserhäuschen, aber in dieser Reihe nicht unerwähnt bleiben darf das beliebte Maincafé, ein Freiluftcafé mit wunderbarem Blick auf die Skyline und – ab und an – Live-Konzerten.

Ein gutes Glas Wein in rustikaler Atmosphäre

Ab auf die Weinterrasse! Ja, es gibt in Frankfurt auch eine Weinterrasse. Die befindet sich auf dem Gelände der Kleinmarkthalle. 2006 wurde sie eröffnet von den Weyerhäusers, die ihren Familienbetrieb unter dem Gutsnamen Rollanderhof organisieren.

Besonders samstags ein beliebter Treffpunkt: Es kann sogar sein, dass Sie auf einen Platz auf der eigentlichen Terrasse warten müssen – oder Sie machen’s wie alle Frankfurter und stellen sich einfach rund um die Terrasse herum, frei nach dem Motto: „Wo Platz is’“.

Mitternachtssnack bei Amir

Man sagt, bei Amir gebe es das beste libanesische Sandwich der Stadt – und nicht zuletzt deshalb ist die Schlange hier gerade in wochenendlichen Nächten zuverlässig lang.

In der Paradiesgasse, in der „Dönerkurve“, etwa 3 000 Kilometer Luftlinie von Amirs Heimat entfernt, bietet er libanesische Spezialitäten an. Die Besonderheit: Amirs Falafel sind umhüllt mit einem Pita-Teig. Im Inneren der Falafel entfalten dann frische Kräuter wie Petersilie und Koriander ihr Aroma.

Das wohl einzige Dönerboot Europas

Schon seit längerer Zeit ist das Dönerboot von Ramiz Meral kein Geheimtipp mehr. Es gehört untrennbar zum #summerinthecity in Frankfurt, denn was gibt es Schöneres, als sich mit seinem frisch gewickelten Dürüm auf die Wiese am Mainufer zu fläzen und die Sonnenstrahlen zu genießen?

Meral versorgt dabei nicht nur die Frankfurter am Mainufer, die an heißen Tagen gerne mal hunderte Meter Schlange stehen, sondern sorgt auch dafür, dass flussseitig den Schiffen und deren Besatzung der Proviant nicht ausgeht.

Eine Trinkhalle in orange

Eine der beliebtesten Trinkhallen Frankfurts ist das „Orange Beach“, halb Kiosk, halb Party-Location. Nachdem der Treffpunkt unter der Niederräder Brücke vor drei Jahren komplett abgebrannt ist, hat der Betreiber Olaf Gries es geschafft, den Betrieb wieder komplett aufzubauen.

Besondere Empfehlung: Manchmal gibt es sonntags sogar Live-Konzerte. Heimeliger als mit einem Glas Bier (das man aus über einem Dutzend Biersorten wählen kann) am Main kann man Musik kaum lauschen.