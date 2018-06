Baustellen in Frankfurt: Hier wird's eng während der Ferien

Mit dem ersten Tag der Sommerferien am Montag beginnt für das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) buchstäblich die heißeste Phase des Jahres. Weil es während der Urlaubszeit deutlich ruhiger auf Frankfurts Straßen zugeht und das Wetter meist stabil ist, wurden viele notwendigen Bauarbeiten in die kommenden sechs Wochen verlegt. An mehr als 40 verschiedenen Stellen im Stadtgebiet wird an Straßen, Gehwegen und Brücken gearbeitet. Wir werfen einen Blick auf die dicksten Brocken.

Eschersheimer Landstraße: Bis zum 10. August laufen die Sanierungsarbeiten auf der „Eschersheimer“ stadteinwärts zwischen der Straße Am Schwalbenschwanz und der Hügelstraße. Ab 30. Juli wird die Verkehrsader von der Höllbergstraße an gesperrt. Ende Dezember sollen alle Arbeiten beendet sein – einen Monat später als zuletzt geplant. Ebenfalls auf der Eschenheimer Landstraße ist vom 9. Juli bis zum 5. August wegen einer Fahrbahnsanierung nur eine Spur in beide Richtungen befahrbar.

Schillerstraße: Seit 11. Juni werden in der Schillerstraße für 20 000 Euro stellenweise neue Pflastersteine verlegt. Die Bauarbeiten laufen montags bis donnerstags, um den freitäglichen Schillermarkt nicht zu stören. Mitte Juli soll das Ganze fertig sein.

Alt-Nied: Auf der Straße Alt-Nied werden in zwei Bauabschnitten die Gehwege verbreitert, die Fahrbahn verschmälert, Bäume gepflanzt und die Parkplätze erneuert. Los geht es am Samstag, 30. Juli, mit einer Vollsperrung zwischen Franz-Simon-Straße und Schmidtbornstraße. Ende März 2019 zieht die Baustelle weiter Richtung Oeserstraße. Die Sanierung kostet rund zwei Millionen Euro und soll im November 2019 abgeschlossen sein.

Hanauer Landstraße: Ab Montag, 25. Juni, fahren wieder Straßenbahnen über die Neckermannbrücke. Die Erneuerung dauert dennoch planmäßig bis Dezember. Bis dahin stehen drei Vollsperrungen stadteinwärts an: Jeweils an den Wochenenden vom 30. Juni bis 2. Juli, vom 21. bis 23. Juli und vom 28. bis 30. Juli. Gearbeitet wird an Geh- und Radwegen sowie an Stützwänden und Brückenträgern.

Kennedyallee: Seit April wird die Brücke über den Luderbach für 1,7 Millionen Euro erneuert und die Kanalisation darunter ausgebessert. Bis zum Ende der Sommerferien läuft der Verkehr hier jeweils nur auf einer Spur. Am 31. November sollen alle Bagger verschwunden sein.

Elisabethenstraße: Die Bauarbeiten im dritten Abschnitt auf der Elisabethenstraße liegen im Zeitplan. Derzeit werden Kabel verlegt. Am 16. August werden die Gehwege zwischen Paradiesgasse und Affentorplatz erneuert. Wegen Asphaltarbeiten gibt es bis Mitte Oktober eine erneute Vollsperrung.

Alt-Zeilsheim: Ab Montag wird ein Teil der Straße Alt-Zeilsheim für eine halbe Million Euro saniert. Wegen der Sperrung auf Höhe der Hofheimer Straße fahren drei Buslinien Umwege. Die Arbeiten enden im Oktober.

Schwanheimer Bahnstraße: Von der Unterschweinstiege bis nach Schwanheim erhält die Straße eine neue Decke und wird vom 23. bis zum 27. Juli teilweise gesperrt. Bis zum 29. Juli ist sie dann komplett dicht. Etliche weitere Sanierungsmaßnahmen verteilen sich über das Stadtgebiet, etwa auf der Königsteiner Straße in Unterliederbach (siehe Foto). Laut dem ASE versuche man, auf allen Baustellen noch in den Ferien fertig zu werden.

Um Verzögerungen zu vermeiden, setzt das Amt auf eine Taktik: Statt Bauunternehmen mit Geldstrafen zu belegen, sollten diese Fristen nicht einhalten, sollen Boni fließen, wenn Firmen schneller als geplant fertig werden. Die Firmengruppe Max Bögl beendete ihre Bauarbeiten an der Neckermannbrücke beispielsweise in acht statt wie vorgesehen in zwölf Wochen. Sie erhielt dafür 220 000 Euro, jeweils 55 000 pro Woche. Für die Stadt rechnet sich das: So koste der Schienenersatzverkehr pro Woche 110 000 Euro. Das ASE erspart sich gleichzeitig mögliche Gerichtsverfahren protestierender Firmen wegen der drohenden Geldstrafen.

Das ASE hat in diesem Jahr rund 31 Millionen Euro für seine etwa hundert Baustellen zur Verfügung. Um Spielraum zu haben, schöpfe man das Budget selten ganz aus, sagte gestern Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD): „In den nächsten Jahren wird es schwieriger, die Projekte, die wir angehen wollen, umzusetzen.“ Viele Bauunternehmen seien ausgelastet, die Konkurrenz um ihre Gunst sei groß, das lasse Bauaufträge um bis zu 50 Prozent teurer werden. Bei Brücken falle das Plus noch höher aus.