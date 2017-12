Babylotsen: Hilfe für den guten Start ins Leben

Am 11. Dezember hatte Leni-Sophie Geburtstag. Ihre Mutter Tanja (42) brachte sie im Bürgerhospital zur Welt. Das Mädchen ist gesund. Doch für ihre Mutter, die zur Geburt aus Friedrichsdorf nach Frankfurt gekommen war, stellten sich eine Reihe anderer Fragen.

Wie ist das mit der Geburtsurkunde? Mit dem Kindergeld? Wo beantragt man das Elterngeld? Fragen, die sich nach der Geburt eines Kindes stellen, die nervig sind, Zeit und Kraft kosten. Der Mutter stand Daniela Dankert zur Seite. Sie ist Babylotsin im Bürgerhospital, eine von zweien in dem Haus und eine von neun in ganz Frankfurt. Alle acht Krankenhäuser mit Geburtsstationen sind mit Lotsen versorgt.

Die Problemlagen der Mütter sind vielfältig. Zum Beispiel die Situation von Anna, die in Hildesheim Kulturwissenschaft studiert. Vor neun Wochen kam sie, schwanger, nach Frankfurt. Eigentlich nur, um Freunde zu besuchen. Doch dann kündigte sich ihr Sohn an. Anselm kam in der Uniklinik zur Welt – in der 25. Schwangerschaftswoche. Ein Frühchen und seine Mutter verlassen in Frankfurt.

Ein Zimmer in Frankfurt

„In der ersten Zeit habe ich bei Freunden geschlafen“, berichtet sie, „doch dann haben die Babylotsen mir sehr geholfen, mich zurechtzufinden.“ Inzwischen ist Anna schon neun Wochen in Frankfurt, ihr Junge in stabilem Zustand, und sie selbst hat ein kleines Zimmer bei einem älteren Paar bezogen. „Meine Eltern arbeiten, sie können nicht mal eben nach Frankfurt fahren, der Vater des Kindes lebt in Marokko und kann auch nicht kommen.“ So wäre sie ohne die Babylotsen alleine, jetzt, da so vieles zu klären ist. Welche Förderung braucht ihr Kind noch? Wie sieht es mit der Finanzierung, den Beihilfen aus? Kindergeld? Elterngeld? All das konnte Anna mit Hilfe der Babylotsin klären.

Auch Samuel Kilani Haile ist für die Hilfe der Babylotsen dankbar. Er ist mit seiner Frau aus Eritrea geflohen. Er lebt in Nordrhein-Westfalen, seine Frau und die Kinder in Frankfurt. Jetzt, zur Geburt Omars am 12. Dezember, ist er nach Frankfurt gefahren. Samuel hofft nun, dass er zu seiner Familie nach Frankfurt kommen kann. Vielleicht können dabei die Babylotsen helfen.

Angestoßen wurden die Babylotsen 2007 in Hamburg. Seit 2014 gibt es in Frankfurt Babylotsen, anfangs nur am Bürgerhospital und im Klinikum Höchst. Inzwischen sind auch die anderen sechs Häuser mit Geburtsstationen eingebunden. 13 000 Geburten gibt es jährlich in Frankfurt. Mit sechseinhalb Lotsinnen-Stellen ist eine Beraterin für 2000 Geburten zuständig. Organisiert werden die Babylotsinnen vom Deutschen Kinderschutzbund.

450 000 Euro kostet dies jährlich, und die Stadt teilt sich die Kosten mit vier Stiftungen: Die Crespo Foundation, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die gemeinnützige Aqtivator GmbH und die BHF Bank Stiftung ermöglichen die Arbeit der Lotsinnen, die Hälfte der Kosten wird im neuen Jahr von der Stadt übernommen. Die Stadt Frankfurt ist damit bundesweit Vorreiter. Nirgends sonst gibt es bislang das Angebot der Babylotsen flächendeckend.

Rund 3000 Fälle

„Wir kommen bei jeder fünften Geburt zum Einsatz“, sagt Daniela Dankert (28). „Manchmal bleibt es bei einem einmaligen Gespräch, manchmal müssen wir uns intensiver kümmern und beispielsweise Kontakt zu den richtigen Stellen vermitteln.“ Immerhin bietet eine Stadt wie Frankfurt 400 verschiedene Angebote für Kinder und Familien. Da muss man schon den Überblick haben. „Ich habe den praktischen Teil meines Studiums bei den Lotsen verbracht“, sagt die Erzieherin. „Ich fand es so interessant und abwechslungsreich, dass ich mich anschließend beworben habe.“ Jetzt berät sie Frauen und Familien. Manche schon vor der Geburt, die meisten aber nachher. Vermittelt wird ihre Tätigkeit durch das Personal auf der Station oder die Hebammen. „Sie erkennen, wo es Probleme geben könnte“, sagt Daniela Dankert. Das Angebot der Babylotsen ist allen zugängig; sie können auch bei Eltern ohne Deutschkenntnisse Übersetzerinnen besorgen. Die Babylotsen arbeiten eng mit dem Sozialdienst der Kliniken zusammen.

Auch für die Ärzte ist es eine Hilfe, bestätigt Dr. Anke Reitter, Chefärztin Geburtshilfe im Krankenhaus Sachsenhausen. „Die meisten Frauen sind nur zwei bis drei Tage bei uns, und manchmal kommen die Kinder am Wochenende. Wenn man dann noch telefonieren muss, um die richtigen Hilfen zu organisieren, ist das manchmal in der knappen Zeit schwer.“