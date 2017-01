Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“: Hilfskonvoi nach Griechenland: Nahrung und Kleidung für Flüchtlinge

Ein halber Meter Schnee lag mitunter auf den Zelten der syrischen Flüchtlinge in Griechenland. Die Kälte ist kaum auszuhalten, Nahrung und Kleidung sind knapp. Die Frankfurter Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ startete deshalb gestern einen weiteren Hilfskonvoi nach Griechenland.

In Griechenland ist Endstation. Die Flüchtlinge kommen nicht weiter. Die Balkanroute ist dicht, und nur über die Familienzusammenführung können Flüchtlinge weiterfahren, nach Deutschland.

In manchen der griechischen Lager ist die Situation verheerend, schilderte Frank Franke, Präsident der Frankfurter Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ (LoG). „Die Zelte der Flüchtlinge brechen unter der Schneelast zusammen. Manche Menschen laufen barfuß oder in Sommerschuhen durch den Schnee.“

Frankes Organisation hat gestern erneut einen Konvoi aus drei Lastwagen nach Griechenland geschickt. „Decken, Kleidung, Kindernahrung, Medikamente“, so Franke, seien enthalten. Der Gesamtwert der Fracht aus 33 Paletten beträgt 250 000 Euro.

Syrer helfen beim Packen

Beim Verpacken halfen auch zwei Asylbewerber aus Syrien, Norman und Shadi. „Sie helfen uns seit sechs Monaten, verlangen kein Geld dafür“, sagte Frank Franke. „Sie wissen, dass sie ihren eigenen Leuten helfen.“ Shadi kommt aus Damaskus. Er hat dort für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, ehe er mit seiner Familie geflohen ist. Zweimal sanken die Schiffe, auf denen die Familie sich einen Platz besorgt hatte.

Empfänger der Hilfsgüter ist die Hilfsorganisation „Elpida Home“. Eine Organisation, die Menschen auf der Flucht in eigens angemieteten Häusern oder Wohnungen Unterkunft gewährt. Dabei handelt es sich darum, vor allem Frauen und Kindern einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Die Hilfsorganisation hat unter anderem ein Zuhause für 700 Flüchtlinge in einem aufgegebenen Fabrikgebäude errichtet. Schirmherr von „Elpida Home“ ist Ahmed Khan, früher Berater Bill Clintons, heute im Management von dessen Stiftung, die die Lager in Griechenland unterstützt.

Verschneite Straßen

Wann die Lastwagen am Bestimmungsort ankommen, ist noch nicht klar. „Die Route über den Balkan ist sehr verschneit“, sagte Felix Groh von LoG. Am Freitag, vielleicht auch erst am Samstag wird der Konvoi erwartet.

Seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien hat LoG schon 70 Hilfskonvois Richtung Syrien geschickt. Ihre Bestimmungsziele waren die Türkei, aber auch Idomeni, der Nordirak und nun Griechenland.

Dort sind zurzeit rund 70 000 Flüchtlinge gestrandet. Ihre Hoffnung auf Weiterfahrt nach Deutschland hat sich nicht erfüllt. Die Balkanroute ist gesperrt, die Lebensverhältnisse in der Türkei, wo sie zuerst Schutz gefunden hatten, sind für die meisten Syrer schwierig. Immerhin drei Millionen Flüchtlinge hat die Türkei seit 2012 aufgenommen.

Die meisten der Flüchtlinge in Griechenland sind Frauen und Kinder. Meist sind die Männer zuvor schon geflohen, sind vielleicht in Deutschland angekommen, und die Familie hängt in Griechenland fest. Erst wenn die Männer einen gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, können sie die Familie nachholen.

Am kommenden Montag holt das Team von LoG eine Mutter mit fünf kleinen Kindern aus einem Lager in Griechenland nach Deutschland. Ihr Mann lebt in Limburg. Der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat die rasche Familienzusammenführung möglich gemacht.