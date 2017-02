Närrische Zeitreise als Bilderstrecke: Historische Fastnacht in Frankfurt: Reise in die närrische Vergangenheit

200 Mädchen und Jungen aus neun Vereinen Hallenkinderturnfest in Bonames: Nachwuchs zeigt, was er kann

Bonames. Überfüllte Tribüne, schwitzende Mädchen und Jungen: Alle haben beim Hallenkinderturnfest in Bonames eine Menge Spaß. Neun Vereine haben ihren Nachwuchs geschickt. Und der zeigt so richtig, was er schon drauf hat. mehr