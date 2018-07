Wetter: Hitze Brandgefahr wächst, Ernteausfälle drohen, Bewässerung kostet viel Geld

Seit Wochen kein Tropfen Regen mehr. Die Feuergefahr steigt, erste Getreidefelder brennen – wie am Montag nahe des Flughafens an der A 5 – und im Stadtwald patrouillieren die Förster auch am Wochenende. „Wir haben Gefahrenstufe vier“, sagt Dr. Tina Baumann, die den Stadtforst leitet. „Es ist alles trocken, nicht nur der Wald auf den Sandböden, sondern sogar dort, wo die Bäume im Lehm wurzeln.“ Es sei so trocken, dass das Laub des Vorjahres sich rasch entzünden könne. „Unser Vorteil ist, dass wir immer Publikum im Wald haben. So werden Feuer schnell gemeldet“, sagt Baumann. „Drei bis vier Mal im Jahr brennt es bei uns, aber bislang waren es nur Bodenfeuer, keine Feuer in den Bäumen.“ Bei dieser Trockenheit könne sich dies jedoch rasch ändern.

Für Landwirte bedeutet das trockene Wetter Schlimmes. Axel Schmidt aus Harheim berichtet: „Der Raps ist viel schlechter als in anderen Jahren. Die Körner sind kleiner als in den Vorjahren.“ Ähnlich wie beim Getreide befürchtet er Ernteverluste. „Uns geht es aber hier noch vergleichsweise gut“, tröstet sich Schmidt. „Weiter im Norden oder im Osten sieht es noch schlechter aus.“

Auch Mario Walther aus Nieder-Erlenbach zieht gemischte Bilanz. Die Kartoffeln – 45 Hektar baut er an – wachsen nicht mehr, und auch die Rüben bleiben klein. Denen, glaubt Walther, macht das jedoch nicht so viel aus. „Ein kräftiger Regen und sie wachsen wieder.“

„So etwas noch nicht erlebt“

Georg Diehl, Landwirt aus Nied, schätzt die Ernteausfälle beim Getreide auf 30 Prozent: „Da hilft jetzt auch ein Regen nicht mehr. Es war so lange trocken, dass sich das sogenannte Schrumpfkorn gebildet hat.“ Seinen ersten Grünschnitt – Diehl bewirtschaftet 60 Hektar Wiesen – hat er eingebracht. „Da war noch alles gut. Aber der zweite Schnitt fällt aus. Es ist alles braun.“ Einige Wiesen will er jetzt bewässern. „Ich bin 63 Jahre alt“, sagt Diehl, „aber ich habe noch nicht erlebt, dass es drei so trockene Jahre hintereinander gegeben hat.“

Die Kleingärtner Frankfurts sind ebenfalls nicht richtig glücklich mit dem Wetter. Zwar sind sie bei Sonnenschein gerne in ihren Gärten, doch das Gießen hilft nur begrenzt: „So eine Trockenheit kann man nicht mit der Gießkanne kompensieren. Jedenfalls nicht vollständig. So war die Erdbeerernte in diesem Jahr sehr kurz, die Früchte kleiner als sonst“, berichtet Hannelore Dörr, Vorsitzende der Stadtgruppe Frankfurt der Kleingärtner. Immerhin sind in den Gärten die Brunnen noch nicht trocken. „Wir haben alle noch Wasser.“

Bernd Roser, der beim Grünflächenamt für die Grünpflege zuständig ist, berichtet: „Wir haben zurzeit etwa 20 bis 25 Leute im Einsatz, die nur stadtweit Pflanzen bewässern.“ Dies betrifft vor allem junge Bäume – solche, die erst bis zu fünf Jahre alt sind. 5000 von ihnen werden stadtweit bewässert, einmal in der Woche mit je 150 Litern. Etwa 700 Wassersäcke mit je 60 Liter Fassungsvermögen sind auch, zum Beispiel am Goetheplatz, rund um die jungen Bäume angebracht. Je zwei solcher Säcke sind um einen Baum herum gebunden und geben langsam das Wasser ab. Die meisten Grünflächen jedoch sind braun und trocken. Roser beruhigt: „Der Rasen erholt sich wieder.“

Die Kosten der Trockenheit beim Grünflächenamt sind beträchtlich. Sollte es im Juli und August weitergehen wie im April, Mai und Juni, dann könnten die Kosten für die Bewässerung um das zwei- bis zweieinhalbfache normaler Jahre steigen, sagte Roser. Auf dann etwa 400 000 Euro.

Mainwiesen bleiben grün

Teuer in der Anschaffung und vergleichsweise günstiger im Betrieb sind automatische Bewässerungsanlagen, die an manchen Wiesen am Main installiert sind. „Wir würden es gern auf zusätzliche Flächen ausweiten“, sagte Stephan Heldmann, Leiter des Grünflächenamts. Auf allen Flächen, die in den vergangenen Jahren neu angelegt wurden, gibt es diese sogenannte Unterflurbewässerung, etwa am Hafenpark. Bestehende Anlagen außerhalb des Mainufers gibt es auf den Wiesen der Wallanlagen.

Heldmann und Roser sind sich einig: „Wir erleben den Klimawandel und müssen uns darauf einstellen“, so Roser, „auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder trockene Jahre gegeben hat.“ 2003, 2015 und jetzt 2018 ragen heraus. „Der Eichenprozessionsspinner wurde vor 200 Jahren schon beschrieben, damals als extrem seltene Art. Sie liebt die Wärme, und inzwischen können wir uns kaum mehr retten“, so Roser. „Die Stadt muss mit dem Klimawandel umgehen. Wir tun das, indem wir an Straßenrändern vermehrt wärmeliebende, trockenresistente und frostresistente Arten aus dem Mittelmeerraum ansiedeln.“ Etwa den Schnurbaum, den Amberbaum oder den Tulpenbaum. In den Parks herrschen weiter Eiche, Buche, Linde und Ahorn vor. Bis auf Weiteres zumindest. Der Grund: Parks sind nicht versiegelt.