17 Sitzbänke aus früheren Wartebereich des Bolongaropalast: Höchst: Wartebänke kommen in die Klinik

„Es geht nichts verloren, was man noch nutzen kann.“ Mit diesem Satz hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) 17 Sitzbänke aus dem früheren Wartebereich des Bürgerbüros im Bolongaropalast an Margrit Weißbach, die Vorsitzende des Förderkreises des Klinikums Höchst, übergeben.

Die Bänke waren nach dem Umzug des Bürgerbüros an die Dalbergstraße bestimmungslos geworden. Weil der Förderkreis Ende vorigen Jahres zu Spenden für neue Bänke aufgerufen hatte, die im Klinikum benötigt werden, hat der Höchster Verwaltungschef Henning Brandt vermittelt: Die Bänke aus dem Bürgerbüro, die ziemlich vandalensicher sind, wandern nun in den Wartebereich der Gefäßambulanz am Klinikum; die dortigen Sitzmöbel waren zum Teil mit Messern malträtiert worden.

Damit wird im Bolongaropalast, der eh’ ausgeräumt werden musste, Platz geschaffen. Das gesparte Geld will der Förderkreis des Klinikums nun in andere Projekte investieren.

