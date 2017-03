2000 Patienten mehr behandelt: Höchster Klinik senkt Minus auf 6 Millionen

Nachdem wir gestern über die Millionenverluste berichteten, die das Höchster Klinikum im Jahr 2015 erwirtschaftet hatte, lieferten Stadtregierung und Klinikum gestern bessere Zahlen für das Jahr 2016 nach: Demnach werden unter der Bilanz rund sechs Millionen Euro Miese stehen, wobei der geprüfte Jahresbericht derzeit noch erarbeitet wird. Dennoch ist bereits von einem großen Erfolg und einer Trendwende die Rede. Immerhin seien rund 2000 Patienten mehr behandelt worden als im Vorjahr.

Denn das Jahr 2015 hatte das Klinikum mit einem Defizit von 9,3 Millionen Euro abgeschlossen. Deshalb sehen nun Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) in den sechs Millionen Euro Verlust des vergangenen Jahres ein „Zeichen des Umschwungs ein deutlich verbessertes Ergebnis“ – zumal man Anfang 2016 noch mit einem Verlust von fast 13 Millionen gerechnet hatte. „Es ist beeindruckend, dass es Dorothea Dreizehnter bereits im ersten Jahr ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des Klinikums Höchst gelungen ist, die Wirtschaftlichkeit deutlich zu verbessern und einen Umschwung für das Krankenhaus herbeizuführen“, lobte Majer. „Bei meinem Antritt befand sich das Klinikum in einer schwierigen Lage. Dass die Kehrtwende gelingen konnte, verdanken wir in erster Linie dem riesigen Engagement aller Mitarbeiter im Haus“, so Dreizehnter. Und Harald Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus, bestätigte: „Ich bin beeindruckt, welche Leistungssteigerung in wenigen Monaten realisiert werden konnte.“

(ing)