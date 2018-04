Überraschende Zahlen brachte gestern die erste gemeinsame Bilanzpressekonferenz der Kliniken Frankfurt/Main-Taunus. Der aus den Main-Taunus-Kliniken und dem Klinikum Frankfurt-Höchst Anfang 2016 neu gegründete Verbund, größter kommunaler Kliniken-Träger der Region, kann zwar insgesamt sein – negatives – operatives Geschäftsergebnis im Rahmen des Vorjahres-Abschlusses halten. Aber während das Klinikum Höchst sein 2016 erwirtschaftetes Minus von 4,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr halbieren konnte, rutschten die beiden Krankenhäuser in Hofheim und Bad Soden aus den schwarzen in die tiefroten Zahlen.

Das Gesamtdefizit des Konzerns von rund 5 Millionen Euro wird nun zur Hälfte – rund 2,5 Millionen Euro – von den Main-Taunus-Kliniken mitverursacht. Für diese hatte der damalige Geschäftsführer Tobias Kaltenbach für 2016 noch im Januar stolz ein Bilanz-Plus von 400 000 Euro verkündet. Für 2017 sah Kaltenbach damals eine weiterhin positive Entwicklung, auch wenn er bereits einräumte, dass gestiegene Personalkosten, unter anderem weil alle freien Stellen hätten besetzt werden können, der Geschäftsführung „das Leben schwer gemacht“ hätten.

Kommentar Die Nachricht klingt erst einmal gut: Das Defizit der Höchster Kliniken sinkt weiter und konnte im vergangenen Jahr erneut halbiert werden. clearing

Tatsächlich sind denn auch um rund 3 Millionen Euro höhere Personalkosten ein Grund, warum Kaltenbachs Nachfolger Martin Menger, der seit Mitte Februar als Geschäftsführer die Verantwortung für den Gesamtkonzern und die Main-Taunus-Kliniken trägt, gestern für letztere keine guten Zahlen zu verkünden hatte. Über das Jahr gesehen seien im Schnitt 45 Vollzeitstellen mehr besetzt gewesen als 2016, hat Menger auf der Suche nach den Ursachen des hohen Defizits festgestellt. Zu der Steigerung der Personalkosten um acht Prozent hätten zudem Tarifsteigerungen beigetragen.

Fehlende Genehmigung

Als weitere Ursache für das negative Jahresergebnis nannte Menger „geplante, aber nicht erzielte Umsatzerlöse“. Bauliche „Defizite“ im Hofheimer Krankenhausneubau, die behoben wurden, seien dafür nur ein Grund gewesen. Der andere: Die Kliniken erhielten laut Menger für 25 psychosomatische Betten vom hessischen Sozialministerium keine Betriebsgenehmigung, die für die Versorgung von Kassenpatienten erforderlich ist. Der Grund: Kaltenbach hatte dem Passus des Bescheids widersprochen, der den Abbau von vier psychiatrischen Betten vorsah. Menger, sagte, er habe dieses Problem erkannt und die Streichung der vier psychiatrischen Betten akzeptiert, so dass die Kliniken mittlerweile die 25 Betten auch nutzen könnten.

Neben dem Minus von 2,5 Millionen Euro im operativen Geschäft wird der Jahresabschluss der Main-Taunus-Kliniken durch „Einmaleffekte“ von 3,5 Millionen Euro belastet. Denn in dieser Höhe musste der Konzern zur Risikovorsorge Rücklagen bilden. Ein Risiko ist der Rechtsstreit mit dem Baukonzern Vamed wegen des Hofheimer Krankenhausneubaus. Über die genauen Gründe bewahren die ehemaligen Vertragspartner Stillschweigen. Als weiteres Risiko nannte Menger wahrscheinliche Zahlungen der „EEG-Umlage“ für erneuerbare Energien für gewerblich genutzten Strom des klinikeigenen Blockheizkraftwerks. Zudem gebe es „immer auch Risiken im Bereich Budget“, wies der Geschäftsführer auf einen dritten Grund für die Rückstellungen hin, zu der die Wirtschaftsprüfer dem Konzern geraten haben.

Die Mitarbeiter bezeichneten Menger und die für Höchst zuständige Geschäftsführerin Dorothea Dreizehnter als „hochmotiviert“. Sie haben viel geleistet. In den Kliniken an den drei Standorten wurden wie im Vorjahr insgesamt mehr als 60 000 Patienten stationär (davon in Höchst 37 075) und gut 150 000 Patienten ambulant (davon in Höchst 101 090) behandelt. Der Gesamtkonzern erzielte einen Umsatz von 310 Millionen Euro, auf Höchst entfallen davon 200 Millionen Euro.

Ganze Station geschlossen

Dass es zum zweiten Mal in Folge gelang, das Defizit des Klinikums Frankfurt Höchst zu halbieren, führte Dreizehnter unter anderem auf geringere Personalkosten aufgrund des Fachkräftemangels zurück. Weil nicht alle Stellen besetzt werden konnten, habe das sogar zur Schließung einer ganzen Station im Bereich Orthopädie/Geriatrie geführt, die bis heute andauere. Entsprechend habe das allerdings auch zu geringeren Umsätzen geführt, ergänzte Gesamt-Geschäftsführer Menger.

Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) begrüßte den „guten wirtschaftlichen Trend“ des Höchster Klinikums. Ziel ist, dass der Gesamtkonzern ein Umsatzplus von drei bis vier Prozent erwirtschaftet. Dabei soll der Neubau in Höchst helfen. Dieser sei im Plan, was Kosten und Bauzeit betrifft, so Dorothea Dreizehnter. Bezogen werden soll das neue Haus Ende 2019.

Trotz der negativen Zahlen aus dem Main-Taunus sieht sie den Klinikverbund weiter positiv. „Wenn wir eine Chance haben, dann gemeinsam.“