Höfe-Riegel von Ost nach West

Der Siegerentwurf „Günthersburghöfe“ greift die Struktur der Häuser im Nordend auf: Die mehrstöckigen Gebäude gruppieren sich je um einen halböffentlichen Innenhof. Dabei bilden die sechs Höfe ein Band von West nach Ost, von der Friedberger Landstraße zur Dortelweiler Straße. Dabei gehen die Architekten von to be Stadt recht zurückhaltend mit den Grünflächen um. Der bestehende Wasserpark wird sogar um eine „Wildnis“ vergrößert. Besonderheit des Entwurfs ist, dass die Schule ausgelagert wird aus dem bebauten Gebiet. Sie steht inmitten dieser Wildnis im Nordosten des Geländes. Ebenfalls außerhalb der Höfe im Süden des Geländes wollen to be Stadt das gewünschte Mehrgenerationenhaus östlich des Gewerbegebiets Hungener Straße unterbringen. Es soll ein Treffpunkt im Quartier werden.

Von der Friedberger Landstraße aus gibt es drei Autostraßen in das Gebiet: Die bestehende Hungener Straße, dann eine nördlich und eine südlich davon, in Höhe der Gießener Straße. Die Parkplätze entstehen in Tiefgaragen außerhalb der Höfe, zum Teil auch unter diesen sechs Wohnblocks. Allerdings soll immer die Fläche des Innenhofs frei bleiben von Tiefgaragen. So wollen to be Stadt den Bestand an alten Bäumen retten. Zwei alte Bäume bleiben, um sie herum entstehen die Gebäude. Geht es nach to be Stadt, könnten die sechs Gebäuderinge im Erdgeschoss für Restaurants und Geschäfte genutzt werden und so den halböffentlichen Charakter der Höfe sicherstellen. Der Abenteuerspielplatz im Süden des Geländes an der Dortelweiler Straße bleibt an seinem Standort bestehen, ebenso die südlichen Kleingärten. Ein weiterer Gartenpark mit einer städtischen Promenade entsteht. tjs