Frühlingsgefühle bei Gewerkschaften: Hohe Teilnehmerzahl bei Maikundgebung am Römer

Nach Polizeiangaben waren rund 6000 Teilnehmer zur Maikundgebung auf den Frankfurter Römerberg marschiert. Das waren dreimal so viele wie im vergangenen Jahr, als wegen des regnerischen Wetters nur rund 2000 Teilnehmer die Reden verfolgten.

Es ist ein buntes Völkchen, das sich am Römerberg versammelt hat: Die Kommunistische Arbeiterpartei des Iran ist vertreten, die Kurden stellen eine Abordnung, die Naturfreunde Frankfurt, die Gewerkschaften NGG, Verdi, GEW, BCE, EVG haben Stände aufgebaut, die grüne Jugend ist vertreten, die Landtagskandidatinnen Petra Scharf und Stefanie Then schwenken SPD-Fahnen und die immer rührige SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen verteilt Flugblätter. CDU-Politiker sind nicht zu entdecken. Rot ist die Farbe des Tages.

DGB: Digitalisierung erfordert stärkere Arbeitnehmerrechte

Und Rot ist auch der Römer: Nach der Wiederwahl des Verdi-Mitglieds Peter Feldmann (SPD) als Frankfurter Oberbürgermeister sind die Gewerkschaften in der Stadtspitze wieder fest verankert. Und der Frankfurter SPD-Chef und Planungsdezernent Mike Josef war dereinst sogar Gewerkschaftssekretär. Die SPD ist Teil der schwarz-rot-grünen Koalition im Römer. Feldmann hatte wie stets in seiner Amtszeit zum 1. Mai am Römer die DGB-Flagge hissen lassen. Viele Gewerkschafter hätten ihn, Feldmann, bei seiner Wahl unterstützt, erklärte er. Als Oberbürgermeister besuche er regelmäßig die Betriebe und werde das weiterhin tun.

Rock gegen Rechts

Feldmann und der Vorsitzende der DGB-Region Frankfurt Rhein-Main, Philipp Jacks, kündigten für den 1. September auf dem Opernplatz ein Festival „Rock gegen Rechts“ an. Anlass sei der Beginn des 2. Weltkriegs mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen.

Vor 40 Jahren hatte eine ähnliche Veranstaltung in Frankfurt gegen die Notstandsgesetze laut Jacks 35 000 Menschen angezogen. „Mal sehen, ob es ähnlich viele werden“, sagte er.

Feldmann erklärte, er werde den Antrag des DGB auf Finanzierung „wohlwollend prüfen. Wir sind in dieser Stadt weltoffen, aber wir sind nicht tolerant, wenn jemand gegen Ausländer hetzt“.

DGB-Chef Jacks hält die soziale Frage nach wie vor für ungelöst. Der Gegensatz zwischen Arbeitern und Besitzenden bestehe weiter, genau wie es der vor 200 Jahren geborene Karl Marx analysiert habe. Das Motto des Tags der Arbeit in diesem Jahr lautete „Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit“.

Als einen Baustein dazu sieht Feldmann die kostenfreien Kitaplätze nach den Sommerferien. Als er das verkündet habe, habe es erst Geschrei gegeben, „jetzt ist die Refinanzierung da“. Auch als er den Mietpreis-Stopp bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG gefordert habe, hatte es geheißen: Das geht nicht! „Es geht doch!“, sagte Feldmann und es sei für ihn eine Genugtuung, „dass es doch geht“.

Sinnbild des Kapitalismus

Für die Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Michaela Rosenberger, ist die Bankenstadt Frankfurt „Sinnbild des Kapitalismus, aber auch Sinnbild für Vielfalt und Internationalität.“ Sie kritisierte die Konzerne Nestlé und Unilever, „die eine Renditeerwartung von 20 Prozent festlegten, wo andere froh sind, auf ihr Erspartes 0,25 Prozent Zinsen zu erhalten“. Sie lobte den Tarifabschluss der IG Metall. Dieser ermöglicht eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für bis zu 24 Monate und sieht zusätzliche freie Tage für Kindererziehung und Pflege sowie Entlastung bei Schichtarbeit vor. „Die IG Metall hat es geschafft, Menschen zu begeistern und den Zeitgeist ein Stück weit zu verändern in Richtung Arbeit und Leben.“

„Die Arbeitgeberverbände wollen den Achtstundentag knacken und die elf Stunden Ruhezeit“, sagte sie. Das gelte es zu verhindern. „Flexibler und effektiver als bei uns wird nirgendwo gearbeitet“, betonte Rosenberger. Sie forderte eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine Vermögenssteuer. Die Einkünfte aus Arbeit würden härter besteuert als Einkünfte aus Kapital.