Goetheplatz und Roßmarkt: Holzpavillon soll bleiben

Seit November vergangenen Jahres steht der sogenannte Zukunftspavillon zwischen Roßmarkt und Goetheplatz. Ursprünglich sollte das Holzgebäude Ende Oktober wieder abgerissen werden. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) will den 30 Meter langen und rund sechs Meter breiten Holzbau bis Ende März 2017 stehen lassen, die Unterstützung der SPD-Fraktion hat er. Damit dürfte der Verlängerung des Projekte nichts im Wege stehen.

In einer nicht repräsentativen Internetabstimmung mit über 800 Personen sprach sich eine große Mehrheit von über 80 Prozent der FNP- Leser für den Erhalt des Pavillons auf. Zunächst sah es so aus, als ob die Gegner einer Verlängerung des Projekts Oberhand gewinnen würden. Offenbar haben dann die Initiatoren des Projektes, der „Verein Architektursommer“ in Zusammenarbeit mit dem „Frankfurter Garten“ ihre Mitglieder und Anhänger mobilisert, so dass sich eine deutliche Mehrheit für die Fortführung ergab.

In dem Pavillon fanden Veranstaltungen über die May-Ära und ihre Bauten, über Denkmalpflege, über die Peripherie und anderes statt. Auch die eine oder andere Geburtstagsfeier wurde dort abgehalten.

Im Netz sind die Kommentare zu dem Bauwerk gegensätzlich. „Weder brauchen wir das Provisorium noch eine dauerhafte Bebauung. Eine Stadt braucht auch Freiflächen. Wir alle bewundern die schönen Plätze der Städte am Mittelmeer. Jetzt einen Platz zuzubauen, halte ich für kontraproduktiv“, schreibt ein Leser. Ein anderer: „Das Baumarkt-DIY-Bretterwerk protzig als „Zukunftspavillon“ zu titulieren, zeugt vom Größenwahn der Initiatoren. Zum Glück ist die überregionale Berichterstattung ausgeblieben.“ „Ich möchte nicht wissen, wer von den Gegnern jemals im inneren des Pavillons gewesen ist?“, fragt eine Leserin und fügt hinzu: „Klar sieht eine Übergangslösung nicht klasse aus, aber der Inhalt zählt doch. Geht doch mal rein und schaut Euch um. Mehr gemütlich geht doch gar nicht!“

Ein anderer sieht es pragmatisch: „Solange es keine sinnvolle anderweitige Nutzung für Frankfurts kahlsten Platz gibt, kann man das Ding auch stehen lassen.“

Ein Fünfter ist gespannt, „wie lange dieser Heuschober oder auch Schafstall noch in der Innenstadt steht.“

(tre)