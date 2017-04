Bahnhof Niederrad: Hooligan-Randale legen S-Bahn-Verkehr lahm

Die Polizei berichtet von Randale und Prügeleien sowie rund 50 Rostocker Hooligans am Bahnhof Niederrad, die aus der Bahn geholt und in Gewahrsam genommen wurden.

S-Bahnen stehen still, Sonntagsausflügler kommen nicht nach Hause und über Niederrad rotiert nun schon seit fast zwei Stunden ein Polizeihubschrauber. Er überwacht das Geschehen am Bahnhof Niederrad, wo eine S-Bahn stillsteht, in der Fans von Hansa Rostock randaliert haben sollen. Die Polizei berichtet von Randale und Prügeleien sowie rund 50 Rostocker Hooligans, die aus der Bahn geholt und in Gewahrsam genommen wurden. Ob auch Frankfurter Fußball-Anhänger an den Ausschreitungen beteiligt sind, ist bislang unklar. Die Norddeutschen kamen mit dem Zug aus Mainz, wo ihr Team in einer Drittliga-Begegnung gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz gespielt und 4:2 gewonnen hatte. Der RMV weist darauf hin, dass es Störungen auf den Linien S7, S8, S9 und auf etlichen Regionalbahn-Routen wegen des Polizeieinsatzes gibt. Wie lange dieser noch andauert, vermag momentan niemand zu sagen. (ing)