Bahnhof Niederrad: Hooligan-Randale legten S-Bahn-Verkehr lahm

Die Polizei berichtet von Randale und Prügeleien sowie rund 50 Rostocker Hooligans am Bahnhof Niederrad, die aus der Bahn geholt und in Gewahrsam genommen wurden.

Drei Stunden lang haben prügelnde Hooligans den S-Bahnverkehr zwischen der Stadt und dem Flughafen lahmgelegt. Seit 21 Uhr ist der Bahnhof Niederrad wieder freigegeben. Der Notruf bei der Polizei war gegen 18 Uhr eingegangen: Am Bahnhof Niederrad lieferten sich Anhänger von Hansa Rostock und der Frankfurter Eintracht eine Massenschlägerei. Die Norddeutschen kamen mit dem Zug aus Mainz, wo ihr Team in einer Drittliga-Begegnung gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz gespielt und 4:2 gewonnen hatte. Die Polizei vermutet, dass sie sich auf ihrem Heimweg mit den Frankfurtern zum Duell verabredet hatten. Denn kaum hatte die S-Bahn in Niederrad gestoppt, ging die Prügelei auch schon los. Als die Polizei eintraf, waren alle Frankfurter Chaoten schon wieder verschwunden, unter den 60 bis 70 Rostocker Schlägern waren einige Verletzte. Sie verzichteten allerdings darauf, sich verarzten zu lassen. Die Stimmung soll nach Polizeiangaben äußerst aggressiv gewesen sein, ein Großteil der Männer war betrunken. Deshalb dauerte es drei Stunden, ihre Personalien aufzunehmen. Daraus werden Anzeigen und Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. So lange die Polizeiarbeit im Bahnhof lief, war der Bahnhof gesperrt. Fernzüge durften langsam passieren, S-Bahnen auf der Strecke zum Flughafen über drei Stunden lang nicht fahren. (ing)