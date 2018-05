Sterbebegleitung: Hospizdienste schließen sich zusammen - starke Allianz für die Todkranken

„Zur Krankenbehandlung gehört auch die palliative Versorgung der Versicherten.“ Durch diesem Satz im Hospiz- und Palliativgesetz hat sich für Theda Mirwald einiges geändert. Seit 20 Jahren arbeitet sie ehrenamtlich für Hospizdienste. Erst in Bad Soden, dann im Klinikum Höchst. 2008 entstand daraus die Hospizgruppe West. Zehn Freiwillige begleiten da sterbenskranke Menschen bis zum Tod – alle ehrenamtlich, spendenfinanziert, koordiniert von der 70-jährigen Mirwald.

Hospiz- und Palliativdienste in Frankfurt Neben dem Ambulanten Malteser Hospizdienst können sich Patienten und Angehörige etwa auch an das clearing

Seit der Gesetzesänderung können ambulante Hospizdienste finanzielle Zuschüsse für Personal- und Sachkosten von den Krankenkassen einfordern. Die stellen aber eine Anforderung, sagt Mirwald. Der Hospizdienst muss hauptamtlich koordiniert werden und die Pfleger müssen eine entsprechende Qualifikation nachweisen. Auf die finanzielle Hilfe der Krankenkassen konnte die Hospizgruppe West also nicht hoffen. Darum schloss sie sich nun mit dem Ambulanten Malteser Hospizdienst in Frankfurt zusammen.

Beide Seiten beschreiben das als einen Gewinn. „Ich kann die organisatorischen Aufgaben an die beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen von den Maltesern abgeben“, sagt Mirwald: „Und mich mehr auf die persönliche Arbeit mit den Sterbenden konzentrieren.“ Die Malteser dagegen profitieren davon, dass Mirwalds Gruppe in Höchst gut vernetzt ist.

Vom Ehrenamt geprägt

Kathrin Sommer ist eine der beiden Koordinatorinnen. Sie sagt, dass „Sterbebegleitung, ob in einem stationären Hospiz oder ambulant, eine bürgerschaftliche Bewegung ist. Darum spielt das ehrenamtliche Engagement eine so große Rolle.“ Der Bewegung sei es von Anfang an darum gegangen, die Sterbenden zurück in die Gesellschaft zu holen. Man will jene erreichen, die allein in ihren Wohnungen oder den Krankenhäusern sterben. Darum sei es so wichtig, mit Leuten aus den Quartieren zusammen zu arbeiten.

Dass der Hospizdienst auf Ehrenamtliche angewiesen ist, wird sich so schnell wohl nicht ändern. Laut einer Umfrage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands wollen 58 Prozent der Menschen, im vertrauten Heim sterben, 27 Prozent in einer entsprechenden Einrichtung. Diese Zahl steigt, weil immer mehr Menschen allein leben. Die Realität sieht jedoch anders aus. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland stirbt im Krankenhaus. Etwa 20 Prozent in Pflegeeinrichtungen. „Doch hier hat das Pflegepersonal wenig Zeit für die seelsorgerische Arbeit“, sagt Sommer. „Daher suchen wir stets ehrenamtliche Helfer.“

Innere Stabilität

Für diese geben die Malteser Qualifizierungskurse. An denen hat auch Marianne Berberich teilgenommen. Seitdem hat die 70-Jährige drei Frauen, wie sie es ausdrückt „in den Tod begleiten dürfen“. Sie ist dankbar dafür. „Weil diese Erfahrung...“, Berberich führt an beiden Händen die Fingerspitzen immer wieder zum Daumen, als wollte sie die passenden Worte aus der Luft greifen: „Das eigene Verhältnis zur Sterblichkeit ändert sich durch diese Arbeit“, sagt sie schließlich. Für viele sei Sterbebegleitung auch eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod, sagt Sommer. Manche verarbeiten dabei eigene Erfahrungen mit dem Tod, etwa wenn der Lebenspartner gestorben ist. Das könne wertvoll sein. Manchmal rät Sommer aber von der Arbeit mit Todkranken ab, dann wenn der Trauerprozess noch nicht abgeschlossen ist. „Die Ehrenamtlichen brauchen Stabilität in ihrem Leben“, sagt Sommer. „Und eine gesunde Art der Selbstreflexion.“ Egal, wie die Arbeit finanziert wird.