Gesundheit Fluglärm: Messstation soll Klarheit über tatsächliche Belastung bringen

Frankfurt. In Sachsenhausen gibt es eine neue Lärmmessstation. Ihre Werte sollen dazu dienen, ein Lärmkonzept zu entwickeln, damit es in Frankfurt in Zukunft leiser wird. Die Bürgerinitiativen gegen Fluglärm bemängeln indes, dass es immer noch keine Messstation für den Feinstaub in der ... mehr