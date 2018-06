Indische Gesundheitslehre: Hund oder Kobra: Yoga hat viele Seiten

Yoga wird in Frankfurt sprichwörtlich an jeder Ecke angeboten. Wir haben uns vor dem Internationalen Yoga-Tag am 21. Juni in Yoga-Schulen umgeschaut.

Der Raum ist voll bis auf die letzte Matte. Dabei geht es nur darum, sich zu dehnen und minutenlang in derselben Position auf dem Polster zu liegen, die Faszien zu lockern und Energiebahnen zu stimulieren. Aus den hübschen Lampen auf dem Parkettboden schimmert gedimmtes Licht. Yin Yoga nennt sich diese sehr entspannende Variante. Es ist einer von vielen verschiedenen Stile, den das „Balance-Yoga“-Studio anbietet: von dynamischem „Vinyasa“ bis zum „Hatha Flow.“ Immer mit dabei: Asanas, Körperhaltungen, die „Krieger“ oder „Halbmond“ heißen oder nach Tieren benannt sind, wie der „Herabschauende Hund“ oder die „Kobra“.

Gesundheitsförderung

Das zweitälteste Frankfurter Yoga-studio ist gerade umgezogen. In der Bleichstraße haben die Betreiber vor kurzem ein schickes, großes Studio mit Sofas und Kunstpflanzen eröffnet, das alte Hinterhaus an der Eschersheimer Landstraße, in dem das „Balance“ seit 2004 residierte, wurde verkauft.

Bild-Zoom Erhabene Aussichten: Yoga auf dem Maintower. Mit Workshops an besonderen Orten machen Yoga-Studios auf sich aufmerksam.

Es ist nicht das einzige erfolgreiche Studio in der Innenstadt: Dort tummeln sich das riesige „Inside Yoga“ in der Stiftstraße, „Stephan Suh“-Yoga hinter der Börse, „Patanjali Yoga“ im Bahnhofsviertel, und im Nordend und in Sachsenhausen halten sich viele weiterhin wacker, denn der Ansturm lässt nicht nach.

„Zu dem anhaltenden Boom trägt sicher bei, dass die Krankenkassen inzwischen Yoga als Prävention anerkennen,“ sagt die Balance-Yoga-Betreiberin Brigitte Adrian-Schroeder. Dafür hat sie selbst lange gekämpft. Inzwischen suchten immer mehr Unternehmen nach Yoga-Anbietern, um ihren Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Yoga anzubieten. Denn immer mehr Studien belegen die positive Wirkung der Gesundheitslehre: Es senkt das Stresshormon Cortisol im Blut und hebt die Serotonin- und Melatoninlevel, also die Glücks- und Schlafhormone, an.

Fitness oder Achtsamkeit

Als das Balance eröffnete, war das alles nicht bekannt, Yoga war kaum verbreitet. Vereinzelt boten Lehrer privat oder im Turnverein Stunden an, es war in der allgemeinen Wahrnehmung „eine Nische für esoterisch-vergeistigte Spinner“, sagt Adrian-Schroeder. Schon Mitte der 90er aber gab es den Verein „Yoga Vidya“, damals in einer Mietwohnung an der Hanauer Landstraße. Gegründet hatte ihn der Frankfurter Sukadev Bretz. Heute ist der Yoga Vidya einer der erfolgreichsten Anbieter Deutschlands, unterhält drei große Seminarhäuser, bildet Yogalehrer aus und widmet sich vor allem dem Thema Weiterbildung.

Bild-Zoom Pankaj Sharma lehrt im Bahnhofsviertel- hier hilft er einer Schülerin bei der Übung mit dem Namen „Herabschauender Hund“.

Das „Balance Yoga“ war und ist die Antithese dazu: Es ist ein kommerzielles Unternehmen, das sich an der westlichen, körperbetonten Praxis orientiert. Meditation oder Spiritualität spielen eine untergeordnete Rolle. „Bei uns kann jeder Yoga so praktizieren, wie es zu ihm passt. Der Effekt ist auch ohne den spirituellen Aspekt spürbar,“ findet Adrian-Schroeder. Im „Balance“ gibt es Klamotten und Zubehör zu kaufen, es gibt Getränke und vegetarisches Essen.

Und so bietet jedes Studio einen eigenen Stil, eine eigene Atmosphäre, das eine mehr auf Fitness und Schönheit ausgerechnet, die anderen mehr im ursprünglichen Sinne des Yoga, das die Schulung des Geistes anstrebt – also das, was die Schulen, die im 20. Jahrhundert Yoga aus Indien in den Westen brachten, lehrten.

Yoga sollte aber „etwas vermitteln, was sich ins Leben, in den Alltag übertragen lässt,“ sagt der Frankfurter Timo Wahl, einer der deutschlandweit bekannten Yogalehrer, der jetzt in Bockenheim ein eigenes Studio eröffnet hat. Zurzeit residiert „Timo Wahl Yoga“ übergangsweise ein paar Straßen weiter im alten Tibethaus wegen Bauarbeiten im Hof des neuen Studios.

„Yoga ist mehr als Sport oder Fitness und fördert ... Das indische Generalkonsulat organisiert den Internationalen Yoga-Tag am Samstag. Wir sprachen mit der Konsulin Pratibha Parkar. clearing

„Ich stehe nicht hinter einer Kaufhaus-Idee von Yoga,“ sagt Timo Wahl. „Es sollte nicht ums Konsumieren gehen, sondern darum, mit deiner Kraft und deinen Grenzen in Kontakt zu kommen. Die Erfahrung lässt sich auf andere Lebensbereiche übertragen,“ so Wahl. Bei ihm sollen sich die Schüler so „einchecken, wie sie sind“, niemand werde zu Höchstleistungen gedrängt. „Was ich auch für wichtig halte, ist einen Ort zu bieten, an dem man angenommen wird und Teil einer Gemeinschaft ist. Das möchten wir hier bieten,“ sagt Timo Wahl. Zudem bildet Wahl seit langem selbst Yogalehrer aus. Denn um sich am Markt halten zu können, so Wahl, müssten die größeren Studios entsprechende Ausbildungen anbieten. Sonst sei es finanziell kaum machbar, die Miete für ein Studio in Frankfurt zu finanzieren, Angestellte zu bezahlen und davon zu leben.

Für jedes Alter

Einer, der das seit Jahren im Ein-Mann-Verfahren schafft, ist Pankaj Sharma. Der Inder stammt aus Rishikesh, der „Yoga-Hauptstadt“ Indiens und hat sein „Patanjali-Yoga“-Studio in der Kaiserstraße. Sharma unterrichtet selbst täglich. In seinen Kursen steht die exakte Ausführung der Yogahaltungen im Vordergrund – dadurch entstehe die Achtsamkeit im Geist. „Schweißtreibendes Yoga im Fitness-Center ist Sport, aber kein Yoga,“ sagt er. Yoga wirke zwar über den Körper, aber dann müsse man es schon richtig machen, und so, dass es dem Körper auf lange Sicht nutze: „Yoga kann in jedem Alter praktiziert werden, und dafür machen wir es ja auch: Wir wollen auch mit 90 gesund und beweglich sein.“

Zum vierten Mal in Frankfurt Am kommenden Donnerstag, 21. Juni, wird international der von den Vereinten Nationen ausgerufene Yoga-Tag begangen. In den vergangenen Jahren versammelten sich zahlreiche Yoga-Anhänger unter clearing

Um das richtige Yoga für einen selbst zu finden, solle man erstmal ins von zu Hause nächstgelegene Studio gehen. Und dann schauen, ob man sich dort wohlfühlt. Denn „es geht beim Yoga auch ums Wohlfühlen und um Sympathie, nicht darum, sich zu irgendetwas zu zwingen,“ ergänzt Timo Wahl.