In Frankfurt und Umgebung wurden in den letzten Monaten immer wieder giftige und gefährliche Hundeköder gefunden. Wir haben mit der Polizei darüber gesprochen, welche Straftaten die Täter begehen, welche Strafe sie erwartet und wie die Ermittler sie finden wollen.

Ob in Limburg, Rüsselsheim oder zuletzt in Frankfurt: Immer wieder legen Hundehasser gefährliche Fallen für die Tiere. Giftköder oder mit Klingen gespickte Naschereien sind für die Hunde äußerst gefährlich – im schlimmsten Fall könnten die Tiere an einer Vergiftung oder den Verletzungen sterben. Nachdem zuletzt im Frankfurter Stadtwald Giftköder gefunden wurden, haben wir mit einer Tierärztin darüber gesprochen, wie Hundehalter ihren Liebling beschützen können.



Jetzt wollten wir von der Polizei wissen, wie sie den Hundehassern auf die Schliche kommen will. Auf unsere Fragen hat uns schriftlich Polizei Pressesprecher Andrew McCormack geantwortet.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Täter ermitteln können?

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:



Wie wahrscheinlich es ist, einen Täter zu fassen, lässt sich pauschal nicht beantworten. Dies hängt vom Einzelfall ab. In der Regel gestalten sich die Ermittlungen im Zusammenhang mit präparierten Hundeködern schwierig. Häufig mangelt es an konkreten Anhaltspunkten sowie Zeugenhinweisen. Von vielen Fällen erlangt die Polizei keine Kenntnis, da keine Anzeige erstattet wird. In den sozialen Medien werden wir immer wieder auf Berichte von Fällen, die nicht bei uns angezeigt wurden, aufmerksam. Wir fordern Geschädigte oder Zeugen auf, sich in einem solchen Fall an uns zu wenden, damit wir unserem gesetzlichem Auftrag der Straftatverfolgung nachkommen und den Täter ermitteln können.

Können Sie sagen, wann es zuletzt einen Fahndungserfolg gab und wie dieser Zustande kam?

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:



Es wurden bereits Tatverdächtige ermittelt. Eine solche Tat nachzuweisen, insbesondere dann, wenn es keine Zeugen gibt, gestaltet sich jedoch sehr schwierig. In der jüngsten Vergangenheit lagen keine eindeutigen Beweise vor, so dass die Tat nicht abschließend geklärt werden konnte.

Wie läuft die polizeiliche Ermittlung rund um die Giftköder ab?

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:



1. Wie erfährt die Polizei von den gefährlichen Ködern?



In den häufigsten Fällen werden wir auf die Köder durch die Geschädigten, also Hundehalter, selbst aufmerksam – oder durch Fußgänger, die entsprechende Beobachtungen machen. Manchmal melden sich auch Tierärzte, die einen vergifteten Hund behandelt haben. Das ist aber eher selten.



2. Wie ermitteln Sie vor Ort?



Wie bei jedem anderen Tatort, werden Spuren gesichert, sofern sie vorhanden sind. Der Köder wird immer sichergestellt, auch wenn keine Strafbarkeit vorliegt.



3. Wie werden die Beweis-Köder untersucht?



Sichergestellte Köder werden in seltenen Fällen untersucht. Dies erfolgt dann, wenn die Art des Giftes unklar oder der eingetretene Schaden erheblich ist. Dies hat damit zu tun, dass die Kosten für eine solche Untersuchung sehr hoch sind. Daher ist es hier wichtig die Verhältnismäßigkeit zu prüfen bzw. zu prüfen, inwieweit eine solche Begutachtung Hinweise auf den Täter geben können oder nicht. Solche Begutachtungen werden je nach Art beim Hessischen Landeskriminalamt (HLKA), dem Hessischen Landeslabor oder einem freien Institut durchgeführt.

4. Wie geht es danach weiter?



Wie können Zeugen und Hundehalter Ihnen die Arbeit erleichtern?



Wenn die Polizei ihre Ermittlungen getätigt hat, werden die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese prüft anschließend in eigener Zuständigkeit, ob sie das Verfahren beispielsweise einstellt oder Anklage erhebt.

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:

Damit die Polizei Ermittlungen einleiten kann, ist es elementar, Kenntnis von dem Vorfall zu erlangen. Daher ist es wichtig, auch wenn kein Schaden eingetreten ist, solche präparierten Köder der Polizei zu melden bzw. wenn ein Schaden eingetreten ist, Strafanzeige zu erstatten. Nehmen Sie die präparierten Köder unbedingt sofort an sich. Die Gefahrenabwehr hat in solchen Fällen ganz klar Vorrang vor der Spurensuche. Wenn Sie den Köder nicht an sich nehmen möchten, rufen Sie die Polizei an und warten Sie, bis diese vor Ort eintrifft.

Welche Straftat begeht jemand, der gefährliche Hundeköder auslegt?

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:

Es kommt darauf an. Hier sind vielfältige Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Kommt ein Tier zu Schaden und überlebt, handelt es sich um einen Verstoß gegen das Gesetz gemäß § 17 Nr. 2 im Tierschutzgesetz: „Zufügen von länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden“.

Sollte das Tier an den Folgen sterben oder deshalb eingeschläfert werden müssen, handelt es sich um einen Verstoß gemäß § 17 Nr. 1 im Tierschutzgesetz: „Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund“

Liegt der Giftköder lediglich aus und kein Tier kommt in irgendeiner Weise zu Schaden, haben wir als Polizei nichts! Das Auslegen eines Giftköders allein stellt keine Straftat nach dem Tierschutzgesetz dar. Der Versuch, damit Tieren zu schaden, ist also nicht strafbar. Höchstens könnte man abwägen, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, beispielsweise wegen illegaler Abfallentsorgung.

Wenn auch für den Menschen als Nahrung dienende Lebensmittel mit Gift versetzt und an bestimmten Orten ausgelegt werden – zum Beispiel an Spielplätzen oder an Wegen, die zu Kitas führen – kann es sich auch um eine Strafbarkeit gemäß § 330a Strafgesetzbuch handeln: „Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften“. Man kann dann schließlich nicht ausschließen, dass auch Kleinkinder einen solchen Köder aufnehmen könnten. Die Stadt Frankfurt hat hin und wieder schon solche Fälle registriert. Glücklicherweise ist aber bisher noch niemand zu Schaden gekommen.

Wenn ein geschütztes Wildtier den Köder aufnimmt und verletzt wird oder an den Folgen stirbt, hat sich derjenige, der die Köder ausgelegt hat, gegebenenfalls auch strafbar gemacht. Dies kann je nach Tierart und Schutzstatus nämlich einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz darstellen. Kommt ein Tier durch einen Giftköder zu Schaden oder wird getötet, kann auch der Tatbestand Jagdwilderei gemäß § 292 im Strafgesetzbuch erfüllt sein – wenn das Tier dem Jagdrecht unterliegt. Dieser Fall kommt im ländlichen Raum beispielsweise häufig bei Greifvögeln vor.

Welche Strafe erwartet den Täter, wenn er erwischt wird?

Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:



Das Strafmaß schwankt zwischen Geldbuße und Freiheitsstrafe. Bis zu 3 Jahre Haftstrafe kann es im Fall eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geben, bis zu 5 Jahre bei einem Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Den Täter erwarten bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe, wenn er Jagdwilderei betrieben hat (§ 292 Strafgesetzbuch) und bis zu 10 Jahre, wenn er mit den Giftködern andere Menschen gefährdet (§ 330a StGB Strafgesetzbuch).

Wie sollten sich Hundehalter verhalten, damit sich ihre Tiere nicht an solchen Ködern verletzen oder vergiften können?



Das erklärt die Polizei zu dieser Frage:



Hundehaltern raten wir, die Hunde anzuleinen, damit sie den Hund besser beobachten können. Wenn ein Hund etwas Verdächtiges aufgenommen hat, sollten sie nach Möglichkeit versuchen, es wieder aus dem Maul zu bekommen. Sollte dies nicht möglich sein, raten wir dringend zu einem Besuch beim Tierarzt, um eine Schädigung ausschließen zu können. Sollten sich die ersten Anzeichen einer Schädigung abzeichnen, sollten die Tierhalter sofort einen Tierarzt aufsuchen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Eine Rettung des Tieres ist oft noch möglich!



Die Fragen stellte Alexander Gottschalk.