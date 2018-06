Mehrere hundert Fans von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag für den Verbleib ihres Fußball-Idols Alexander Meier demonstriert. Initiator Marco Russo hatte auf 2000 bis 2500 Teilnehmer gehofft. «Er stand immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So einen Typ brauchen wir - auch in Zukunft. Für diese Überzeugung sind wir hier», sagte er auf der Kundgebung vor der Commerzbank-Arena, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten. Russo sprach von einem «Unding, ihn einfach so fallen zu lassen».

Stürmer Alex Meier spielte 14 Jahre für die Eintracht und wurde von den Fans als «Fußball-Gott» verehrt. Plakate wie «Alex Meier, ohne Dich ist alles doof» oder «Vereinstreue, Loyalität und Werte - Alex Meier» illustrierten den Stellenwert des inzwischen 35-jährigen Torjägers.

Nach der abgelaufenen Saison hatte der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015, der in 379 Pflichtspielen insgesamt 137 Tore schoss, keinen neuen Vertrag beim Bundesligisten und DFB-Pokalsieger erhalten.

Eine Online-Petition für einen «Neuen leistungsbezogenen Vertrag für Alex Meier Fußball-Gott» fand bis Sonntagabend knapp 1300 Unterstützer.

(dpa)