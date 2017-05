Frankfurter Radklassiker: Hunderttausende fiebern trotz Regen beim Rennklassiker mit

Das Wetter hätte besser sein können. Doch trotz des Regens verfolgten gestern Hunderttausende Menschen an der Strecke den Radrennklassiker am 1. Mai. Am Schluss war wieder der Norweger Alexander Kristoff der Schnellste. Er triumphierte zum dritten Mal hintereinander bei „Rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn“. Platz zwei ging an Kristoffs Teamkollegen Rick Zabel und Platz drei an den Lokalmatador John Degenkolb.

Sieger Kristoff sagte zu dem Regenrennen durch den Taunus: „Das war mein kältester Sieg.“ Degenkolb erklärte im Ziel: „Ich bin immer noch am Zittern. Der Dauerregen hat das Rennen sehr hart gemacht. Das Wetter hat viel Kraft gekostet.“

Skurril ging es während der Siegerehrung zu. Die Veranstalter wollten zu Ehren Kristoffs die norwegische Hymne spielen – stellen dann aber betreten fest, dass sie nicht vorlag. Kristoff nahm’s gelassen, schnappte sich das Mikro und sang die Hymne „a cappella“. Unter dem frenetischen Beifall der Anwesenden, versteht sich.

Am Ziel nahe der Alten Oper in Frankfurt sah man viele Schirme, dicke Schuhe und dampfende Getränke. Julian Hallfell (23) war aus Koblenz nach Frankfurt gekommen, weil er sich als Radfan das Sportspektakel nicht entgehen lassen wollte. „Die Laune lasse ich mir nicht vermiesen. Man muss nur die richtigen Klamotten anhaben, dann passt das schon“, sagte er. Auch das Ehepaar Tischler aus Speyer wartete auf die Ankunft der Profis, nachdem es gestern Morgen beim Jedermann-Rennen mitgefahren war. „Seit 20 Jahren sind wir schon beim Radrennen dabei, und das Wetter macht uns nichts.“

Wieder dabei: Zum ersten Mal seit 2008 führte der Radklassiker wieder durch Bad Soden. Das holprige Kopfsteinpflaster und die scharfen Kurven der Altstadt gehören sowohl für Radsportler als auch für die Zuschauer zu den Highlights. Insgesamt fünfmal passierten die Radprofis die Stadt aus unterschiedlichen Richtungen. Der Gewerbeverein hatte keine Kosten gescheut, um das große Radrennen nach neunjähriger Abstinenz am 1. Mai wieder nach Bad Soden zu bringen. „Insgesamt haben wir knapp 60 000 Euro für die Veranstaltung aufgebracht“, erklärte der zweite Vorsitzende, Soner Berke. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, wird sich erst nach dem Kassensturz erweisen. Der Regen machte den Bad Sodenern nämlich auch einen Strich durch die Rechnung.

Viele Zuschauer gab es wieder an der steilsten Stelle der Strecke, dem Mammolshainer Berg in Königstein. Dort verfolgten die Besucher das Rennen auf einer Video-Leinwand, bis die Profis dann dort vorbeikamen, und das gleich viermal.

Unaufgeräumte Terrasse: Laserbiathlon, Football, Tischtennis an Mini-Platten und Hockey – vor dem Bad Homburger Kurhaus gab es genügend Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, bis das Feld über die Louisenstraße jagte. Und trotz der widrigen Begleitumstände waren viele Radsport-Fans gekommen. Karl Heinz Krug schaute zwar ebenfalls nass, aber zufrieden aus der Wäsche. Bad Homburgs Bürgermeister war die treibende Kraft, als es darum ging, die Kurstadt wieder in das Radrennen einzubinden. Belohnt wurde das mit schönen TV-Bildern im Hessen-Fernsehen. Vor allem die Aufnahmen aus dem Hubschrauber, der über der Stadt kreiste, waren eindrucksvoll, sie zeigten zum Beispiel das Landgrafenschloss aus der Vogelperspektive. „Das einzige Problem ist, dass man vom Hubschrauber aus sehen konnte, dass meine Terrasse nicht aufgeräumt ist“, witzelte Krug.

Dienst im Trockenen: Im Feldberggebiet, wo sonst die Massen am Straßenrand die Radler anfeuerten, harrten nur Einzelne unterm Regenschirm aus. Das Ehepaar Stumpf war aus der Rhön in den Taunus gekommen. Ihren Sohn, der zum ersten Mal an dem Rennen teilnahm, wollten sie moralisch unterstützen. Mutterseelenallein feuerten die beiden am Sandplacken auch andere Radfahrer an. Auch in Niederreifenberg, wo die Feuerwehr Niederreifenberg für die Zuschauer eine Streckenparty organisiert hatte, war nicht viel mehr los. Hier zischten die Rennradler einfach nur durch. Die Jugendwehr zog es vor, im trockenen Unterstand Dienst zu schieben, statt sich an der Strecke nassregnen zu lassen.

Der „entscheidende Mann“: Vier deutsche Topfahrer waren am Start. Neben John Degenkolb, der in Oberursel lebt, waren das die Sprinter André Greipel und Marcel Kittel sowie der Zeitfahrweltmeister Tony Martin. Ein anderer Deutscher lag am Schluss jedoch vor ihnen, und zwar Rick Zabel, Sohn des ehemaligen Topsprinters Erik Zabel und Teamkollege des Siegers Kristoff. Dieser sagte über ihn: „Rick hat mich geleitet, er war der entscheidende Mann.“ sew/cbr/joy/sie/col/evk/dpa